Concursos Públicos 2022: mais de 170 editais com inscrições abertas com 15 MIL VAGAS; veja lista

Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara (SC)

Por fim, abrem nesta semana as inscrições do concurso da São Pedro de Alcântara. Aqui, o edital conta com uma vaga aberta para médico da estratégia da saúde da família com ensino superior completo.

O salário é de R$ 10.841,10 e as inscrições podem ser feitos no site da organizadora.

Concurso INSS é destaque

O Instituto Nacional do Seguro Social abriu novo edital de concurso público (Concurso INSS 2022). A princípio, o edital visa o preenchimento de 1.000 vagas com salário inicial que pode chegar a R$5,9 mil (já com gratificações e benefícios). O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) tem a responsabilidade do edital INSS 2022.

A inscrição do concurso INSS 2022 estará disponível no período compreendido entre 16 de setembro e 03 de outubro. Vale destacar que o candidato precisa pagar uma taxa no valor de R$85,00 para efetivar a sua inscrição.

As provas objetivas do concurso INSS estão marcadas para 27 de novembro de 2022.

Veja o edital