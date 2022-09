Concursos Públicos no Brasil abrem vagas com salários que ULTRAPASSAM R$10 MIL

Atenção, candidatos a concursos públicos de todo o país! Se você está procurando uma oportunidade de emprego com estabilidade empregatícia, a oportunidade é agora. Atualmente, no Brasil, diversos concursos públicos com vagas abertas para candidatos com salários que podem ultrapassar os R$10 mil mensais. Além das vagas imediatas, há oportunidades também para cadastro reserva, para contratação conforme necessidade.

Nesse sentido, confira a seguir algumas das vagas e como participar das seleções logo a seguir.

Concurso INSS 2022

Em primeiro lugar, o concurso público em destaque no momento é o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Atualmente, o órgão abriu inscrições do edital que visa realizar o preenchimento de 1.000 vagas com salários que podem chegar a até R$ 5.905,79.

Segundo o edital do concurso, estão disponíveis vagas em caráter imediato e em cadastro reserva enquanto houver validade do certame.

A inscrição do concurso INSS 2022 estará disponível no período compreendido entre 16 de setembro e 03 de outubro. Vale destacar que o candidato precisa pagar uma taxa no valor de R$85,00 para efetivar a sua inscrição.

As provas objetivas do concurso INSS estão marcadas para 27 de novembro de 2022. Veja o edital

Vagas para o concurso da UFRPE 2022

Uma outra oportunidade disponível no momento é o do concurso UFRPE 2022. A princípio, de acordo com o edital do concurso, a inscrição poderá ser realizada até o dia 20 de outubro de 2022.

A saber, o concurso UFRPE 2022 é um dos mais aguardados atualmente. São 28 vagas para trabalhar na Universidade Federal Rural de Pernambuco. As chances são para para docentes de diversas áreas, como, por exemplo, gastronomia, recursos hídricos e meio ambiente, matemática, sociologia, história, língua portuguesa, entre outras.

Os salários no concurso da UFRPE vão de R$ 4.472,64 (para quem tem graduação) até R$ 9.616,18 (para doutores na respectiva área de atuação). Ainda segundo as regras do concurso, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As vagas do concurso estão disponíveis para diversos campi da instituição. A saber, há vagas para instituições do Sertão, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, entre outros.

Os interessados podem fazer a inscrição no concurso da UFRPE diretamente no site da universidade.

Vagas para o concurso SEAGRI DF 2022

Por fim, é importante destacar que há uma grande oportunidade aberta no concurso público da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

A princípio, é importante destacar que o edital do concurso da SEAGRI em 2022 conta com um total de 842 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

224 vagas para preenchimento imediato; e

618 para formação de cadastro de reserva.

A saber, as oportunidades são para lotação no Distrito Federal. As chances estão disponíveis nos cargos de técnico e analista, com salários que oscilam entre R$ 6.792,50 e R$ 10.670.

Em primeiro lugar, para técnico, há chances para agente administrativo e técnico de laboratório. Por outro lado, para analista, há vagas para administrador, biólogo, contador, economista, nutricionista, direito, químico, entre outros.

De acordo com o documento oficial do concurso, as inscrições estarão disponíveis no período entre 26 de outubro e 30 de novembro deste ano. Ademais, é importante destacar que as provas acontecerão no dia 08 de janeiro de 2023.