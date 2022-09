Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios “Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal”, relativos ao ano de 2021, apontam que houve um aumento no número de domicílios com internet, que chegou a 90,0% dos lares brasileiros, de acordo com informações do Ministério das Comunicações (MCom).

Conectividade: PNAD TIC aponta elevação do acesso à internet no país

De acordo com a divulgação oficial, no levantamento realizado em 2019, o número era de 84,0%. Assim sendo, são 65,6 milhões de domicílios conectados, 5,8 milhões a mais do que em 2019. Os resultados foram divulgados na manhã da última sexta-feira (16), durante coletiva de imprensa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério das Comunicações (MCom).

Crescimento também ocorreu em áreas rurais

Segundo destaca o Ministério das Comunicações (MCom), a pesquisa mostra, ainda, crescimento na conectividade em áreas rurais, que saiu de 57,8% e chegou a 74,7% dos domicílios em 2021.

Vale ressaltar que grande parte dos compromissos do leilão do 5G possui relação com a ampliação da conectividade no interior do país, como a expansão do 4G e do backhaul de fibra óptica.

De acordo com as informações oficiais do Ministério das Comunicações (MCom), em 2021, entre os 183,9 milhões de pessoas com mais de 10 anos de idade no país, 84,7% utilizaram a internet no período de referência da PNAD TIC.

Dados comparativos

Na última pesquisa, esse percentual era de 79,5%. Isto é, os brasileiros usuários de internet já formam um contingente de 155,7 milhões, o que representa mais 11,8 milhões de usuários de Internet em relação a 2019, detalha a recente divulgação oficial.

Além disso, a proporção de pessoas conectadas aumentou em todas as faixas etárias. De acordo com os dados oficiais do Ministério das Comunicações (MCom), para o grupo de 60 anos ou mais, passou de 44,8% para 57,5%.

Este foi o maior crescimento proporcional apresentado no levantamento, superando, pela primeira vez, os 50% na faixa etária. Além disso, para a população de 50 a 59 anos, esse percentual também subiu significativamente: de 74,4% para 83,3%.

Primeiro acesso

O Ministério das Comunicações (MCom) destaca que, pela primeira vez desde o início da série histórica, mais pessoas utilizaram a internet para conversar por chamadas de voz ou vídeo (95,7%) em comparação com o envio ou recebimento de mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail (94,9%).

A realização do módulo suplementar da pesquisa é resultado de parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério das Comunicações (MCom), ressalta a recente divulgação oficial.