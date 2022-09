confira os detalhes deste novo processo seletivo

Hoje separamos algumas informações importantes para que você saiba os detalhes para o novo concurso MP SP.

Muitos profissionais desejam ingressar e começar sua carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, com o lançamento do edital para 2022, esse sonho pode se tornar realidade.

As vagas são para Analista Técnico-Científico. Para se candidatar, o profissional deve ter o nível superior na área.

Então, para saber mais sobre o assunto, além de obter informações sobre datas e prazos não deixe de ler até a última linha. Desse modo, leia com atenção para ficar por dentro de cada detalhe.

O que é o novo concurso MP SP?

Após obter autorização, o Ministério Público de São Paulo abriu edital para um novo concurso MP SP.

Esse processo Seletivo se dará para preenchimento de diversas vagas em aberto para o cargo de Analista Técnico-Científico. Sendo assim, a função exige que os candidatos tenham nível superior nessa área.

A autorização foi publicada no Diário Oficial, sábado, dia 17 de setembro de 2022, e a Comissão já está formada. No total, estarão disponíveis 6 vagas para analistas nas especialidades de fonoaudiologia, engenharia ambiental e engenharia elétrica.

A quantidade de vagas por especialidade ainda não teve a divulgação feita. No entanto, já se sabe que as oportunidades serão distribuídas pelas macrorregiões do Ministério Público do estado de São Paulo.

Quais são as exigências para participar do novo concurso MP SP?

Como já vimos anteriormente, o novo concurso MP SP abriu mais 6 vagas para analista com especialidade em fonoaudiologia e engenharia.

Por isso, para participar do Processo Seletivo o candidato deve ter curso superior nessa área.

Enquanto, para as vagas de Analista Técnico-Científico com especialidade em Fonoaudiologia é necessário curso superior em medicina. Além disso, o profissional deve ter especialização na área de fonoaudiologia.

Já para as vagas com especialidades em Engenharia, é necessário ter concluído a faculdade em engenharia ambiental ou elétrica, a depender da vaga pretendida.

Qual a remuneração oferecida?

Vale ressaltar, que o edital ainda foi divulgado e não há detalhes a respeito dos salários e cargas horárias oferecidos para cada vaga. Todavia, é possível fazer uma base de acordo com o último concurso MP SP que ocorreu em 2018.

Naquela época, os salários ultrapassavam os R$ 47 mil reais mensais. Desse modo, essa é a média salarial esperada para o novo concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo em 2022.

Além disso, no último edital do processo seletivo, a carga horária não ultrapassou às 40 horas semanais. Por isso, espera-se que essa seja a jornada esperada de quem conquistar uma dessas 6 vagas disponíveis agora.

Como e quando se inscrever no novo concurso MP SP?

Os prazos para inscrições, bem como a forma de fazer o envio da documentação e o valor da taxa cobrada por inscrição serão divulgados no edital do concurso.

E como o documento ainda não foi publicado, não é possível concluir como essas etapas irão funcionar. Portanto, é necessário aguardar novas informações por parte da banca organizadora para obter essas informações.

Quando o edital do novo concurso MP SP será publicado?

Ainda não há previsão para a publicação do edital do novo concurso MP SP.

Contudo, como a banca organizadora do concurso, assim como a comissão já estão formadas, o edital pode sair a qualquer momento.

Para quem deseja participar do Processo Seletivo, esse documento é de extrema importância. Afinal, é por meio dele que os candidatos saberão das regras e especificações do concurso.

Como se preparar para este novo concurso? Quais serão as disciplinas?

Como o edital ainda não foi para publicação, o único jeito do candidato já ir se preparando para as avaliações é observar o último Processo Seletivo do Ministério Público.

Esse processo aconteceu em 2018 e foi feito através de duas provas: objetiva e dissertativa.

Aliás, a prova objetiva foi aplicada com 90 questões, com as disciplinas de: Língua Portuguesa, Noções de Informática e Matemática. Além disso, havia cerca de 30 questões de Conhecimentos específicos da área de especialidade.

Ademais, a prova dissertativa exigia que o candidato realizasse um estudo de caso, por meio de uma redação.

Por fim, fique de olho na divulgação do edital. Assim, faça sua inscrição e se prepare para integrar uma das maiores instituições do país, através do novo concurso MP SP.