Conflitos entre alunos: como mediar?

Por ser um ambiente repleto de pessoas com estilos de vida diferente, é muito comum encontrarmos conflitos entre alunos nas escolas. Cabe aos professores, portanto, saber escutar esses alunos, visando entregar a eles conhecimentos e reflexões que ajudem a lidar com esse tipo de problema.

Pensando nesse cenário, construímos este breve guia com algumas recomendações que podem ajudar na hora de lidar com conflitos. Acompanhe.

Como mediar conflitos entre alunos?

Os conflitos entre alunos são relativamente comuns, especialmente no caso dos mais jovens que ainda estão desenvolvendo uma série de questões emocionais e mentais. Por isso, não se assuste com esse tipo de conflito em sala de aula, pois faz parte do desenvolvimento.

Porém, não entenda esse “não se assuste” como algo relacionado a “deixe acontecer sem mediação”, ok? Pense em formas de auxiliar as crianças e adolescentes na hora de lidar com o que estão sentindo e vivenciando. Abaixo damos algumas sugestões:

1. Seja imparcial

Cuidado com o seu próprio comportamento! Não caia no erro de abraçar um lado e esquecer-se do outro. Embora possam haver alunos “certos” e “errados” na história, é muito importante que você tenha uma postura imparcial. Desse modo, as chances de conquistar a confiança dos envolvidos é ainda maior.

2. Escute ativamente o que cada um tem a dizer

Pratique a escuta ativa com cada um dos envolvidos nos conflitos entre alunos. Não fique julgando ou imaginando o que aconteceu, mas sim, saiba ouvir ativamente a versão de cada lado. Desse modo, você terá informações e subsídios para entender a situação e buscar ferramentas que auxiliem na mediação.

3. Estimule o diálogo e a empatia

Estimule o diálogo entre as partes e desenvolva uma conversa que coloque a empatia em cena. Por exemplo, questione perguntas como: Como você se sentiria se fizessem isso com você? Por que você acha que o outro reagiu dessa forma? Como você reagiria em determinada situação?

Esse tipo de reflexão pode ajudar as crianças e os adolescentes a entenderem melhor o outro lado da história, colocando-se no lugar do colega e pensando sobre novas perspectivas.

4. Instigue uma reflexão para além do pedido de desculpas

Instigue a reflexão sobre o que aconteceu, não focando apenas no famoso “pedido de desculpas”. Embora ele seja importante, se você apenas forçar os alunos a pedirem desculpas, como acha que eles aprenderão algo com a situação? Portanto, procure fazer perguntas que façam os alunos pensarem sobre o que aconteceu, visando um pedido de desculpas mais genuíno.

5. Trabalhe combinados de convivência

Por fim, para lidar com conflitos entre alunos é importante que você também trabalhe alguns combinados de convivência no ambiente estudantil. Dessa maneira, é possível desenvolver um espaço mais sadio para todos.

Não há necessidade de criar regras super rígidas, mas demonstrar que a escola é um ambiente de aprendizagem e descobertas, e não um espaço para “passar por cima de alguém” são reflexões e conversas válidas. Sempre traga esse tipo de questão para a sala de aula, reforçando a empatia, a paciência, a escuta ativa, etc.