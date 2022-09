Conheça as franquias que fazem sucesso fora do Brasil

O universo das franquias brasileiras está se expandindo para o mundo todo com o processo de internacionalização. Isto é, nossos modelos de negócio estão ganhando o mundo. Por isso, apresentaremos franquias que fazem sucesso fora do Brasil.

Que investir em uma franquia é um começo mais rápido para o seu negócio, todos já sabem. Todavia, abrir uma franquia no exterior envolve mais do que um simples negócio.

Afinal, envolve entrar em um modelo de negócio que precisa atender a legislação do país de referência. Assim como, conhecer profundamente os costumes, hábitos, preferências e necessidades do público-alvo totalmente diferente dos brasileiros.

Mesmo assim, existem muitos brasileiros no exterior em busca de abrir o seu próprio negócio e franquias brasileiras que procuram expandir as suas fronteiras.

Franquias brasileiras que fazem sucesso fora do Brasil

Agora, apresentamos na sequência, algumas franquias brasileiras que fazem sucesso fora do Brasil:

Acquazero é uma das franquias que fazem sucesso fora do Brasil

É uma franquia de estética automotiva que está se expandindo para o mundo todo. Aliás, foi criada em 2009, e hoje, está presente no Brasil, Estados Unidos, República Dominicana e México.

Atua diretamente com limpeza automotiva, envolvendo todos os tipos de veículos, embarcações e carro-forte, além de embarcações e aeronaves. Enquanto, na lavagem de veículos utiliza somente 300 ml de água para a lavagem externa. Além disso, realiza limpeza, higienização e impermeabilização de estofados residenciais em geral.

Os serviços ainda incluem enceramento, cristalização de vidros, limpeza técnica de motor e remoção de chuva ácida. Por fim, ainda oferece 3 modelos de negócio aos franqueados: home based, loja física e desenvolvedor.

iGui Piscinas

A franquia iniciou suas atividades na cidade de Gravataí (RS) em junho de 1995. Então, em 2002, passou a fazer parte do Grupo Empresarial e expandiu seus horizontes de forma vertiginosa.

Atualmente está presente em mais de 50 países nos 5 continentes. Desse modo, possuindo mais de 1.200 unidades franqueadas contando com mais de 40 fábricas de piscinas.

Atua diretamente na fabricação e comercialização de piscinas de fibra de vidro no mundo. Além disso, tem o diferencial de possuir profissionais qualificados, tecnologia de ponta e produtos de qualidade, atendendo inclusive aos padrões internacionais.

Vivenda do Camarão

A empresa foi criada em 1984, no bairro de Moema, cidade de São Paulo (SP). Consequentemente, obtendo o maior sucesso de vendas, possibilitou a abertura de unidades franqueadas em shoppings centers. Aliás, a franquia comercializa receitas produzidas à base de camarão e de outros frutos do mar, de qualidade e com preços acessíveis.

Com o sucesso e consolidação da rede, foi necessário abrir um CPA (Central processadora de Alimentos), na cidade de Cotia (SP). Lá, são processadas mais de 2.000 toneladas de pescados por ano para a distribuição entre as 162 unidades franqueadas no Brasil. Além disso, ainda atende ao mercado exterior com a qualidade necessária exigida pelos importadores.

Assim, passou a exportar alimentos prontos para os Estados unidos e para a Comunidade Europeia. A franquia faz o cultivo em fazendas próprias, sem aditivos, tendo produtos de alta qualidade. Atualmente, a Vivenda no Camarão no Brasil, Paraguai, China e Portugal.

Cia Hering tem mais de 140 anos de história e é uma das franquias que fazem sucesso fora do Brasil

A empresa possui mais de 140 anos de história, a fundação ocorreu na cidade de Blumenau (SC). Ademais, é considerada a maior rede de franquia de vestuário do Brasil. Hoje possui mais de 760 unidades franqueadas no Brasil e mais de 20 unidades no exterior, em países como Uruguai, Bolívia e Paraguai.

Tem 2 sedes administrativas, uma em Blumenau (SC) e outra em São Paulo (SP). Ainda conta com 8 unidades de produção, sendo 3 em Santa Catarina, 4 em Goiás e 1 no Rio Grande do Norte.

A produção ocorre sobre o modelo híbrido:Ac fabricação própria, terceirização de etapas produtivas e outsourcing. Por fim, distribui seus produtos através de lojas próprias, franquias, varejo multimarcas e e-commerce.

First Class

A empresas foi criada em 2000 e tornou-se franquia em 2008. Aliás o seu maior foco é a comercialização de artigos de cama, mesa e banho, com qualidade e menor preço.

Atualmente está presente em 20 estados brasileiros com mais de 180 unidades franqueadas. Além disso, está presente em Luanda-Angola. Ainda, possui o diferencial de venda de mais de 8.000 produtos de cama, mesa e banho de qualidade com preços acessíveis.

Então, se a sua intenção é investir em uma franquia brasileira no exterior, estas opções que apresentamos são as mais lucrativas e bem-posicionadas do mercado.

Todavia, cabe salientar que estas são somente algumas delas. Sendo assim, vale a pena fazer uma boa pesquisa e descobrir outras também.