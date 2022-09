Consignado do Auxílio será liberado nesta semana, diz Ministro

A espera pela liberação do consignado do Auxílio Brasil pode estar próxima de chegar ao fim. Em declaração nesta segunda-feira (26), o Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, disse que o crédito será liberado ainda nesta semana. Assim, todos os mais de 20 milhões de usuários do projeto poderiam solicitar a quantia do benefício.

“Essa semana vai estar disponível para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil mais essa ferramenta de superação de pobreza, porque vai ter um empréstimo dentro de uma taxa de juros justa para que a gente consiga dar ferramentas para a gente sair da situação de pobreza”, afirmou o ministro.

O chefe da pasta da Cidadania deu esta declaração durante evento organizado pelo Fórum Empresarial da Bahia, que reúne a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, além de outras entidades empresariais. Quem também estava no evento foi o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Nos últimos dias, membros dos Ministério da Cidadania e da Economia realizaram uma série de reuniões sobre a liberação do consignado do Auxílio Brasil. Embora confirme que vai liberar o crédito nesta semana, o ministro Ronaldo Vieira Bento evitou falar em datas e não deu mais detalhes sobre o procedimento.

O chefe da pasta da cidadania não revelou, por exemplo, se o Governo decidiu criar ou não um teto para a taxa de juros que será praticada pelos bancos. Este era justamente o ponto que estava atrasando a liberação do consignado para os usuários do Auxílio Brasil.

O consignado

A lei que cria esta modalidade de crédito para os usuários do Auxílio Brasil já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também já sancionou a medida.

Contudo, na prática nenhum dos mais de 20 milhões de usuários do programa pode solicitar o crédito. Ainda resta uma última etapa: a regulamentação do texto do projeto pelo Ministério da Cidadania. Trata-se de um ajuste final das regras.

Neste sentido, a declaração do ministro da Cidadania tem peso. Afinal de contas, ele é o responsável pela pasta que deve dar o último passo antes da liberação do consignado do Auxílio Brasil.

Nos últimos dias, veículos de imprensa chegaram a ventilar a ideia de que o consignado seria liberado apenas no próximo mês de outubro. Contudo, membros do Governo Federal não gostaram desta movimentação e fizeram pressão para que a liberação acontecesse nesta semana.

Há um motivo para a pressa. As eleições presidenciais acontecem no Brasil já no próximo final de semana. A campanha do presidente Jair Bolsonaro acredita que é melhor liberar mais este dinheiro antes do pleito em que o atual chefe de estado disputa a reeleição.

Críticas

Algumas organizações da sociedade civil já se posicionaram contra a liberação do consignado para usuários do Auxílio Brasil. Eles alegam que o sistema pode acabar gerando ainda mais dívidas para os mais pobres.

O Governo Federal nega que este seja o objetivo. Em entrevistas recentes, aliados do presidente Jair Bolsonaro afirmam que o objetivo é apenas fazer com que os mais pobres peguem dinheiro dos bancos e não de agiotas.