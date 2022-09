Consulta a RESTITUIÇÃO do IR continua disponível; 5º lote será pago nesta sexta-feira (30/9)

O quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda será pago nesta sexta-feira (30). De acordo com a Receita Federal, 1.220.501 contribuintes terão seus valores devolvidos, somando um total de R$ 1,9 bilhão.

Dessa forma, aqueles que ainda sabem se serão contemplados por esta restituição podem realizar uma consulta junto ao site ou aplicativo da Receita Federal. Também foram liberadas consultas dos lotes residuais do IR.

Cabe salientar que do valor mencionado, R$ 221 milhões serão pagos a contribuintes com prioridade legal, sendo:

Idosos acima de 80 anos (5.201 pessoas);

Contribuintes entre 60 e 79 anos (36.492 pessoas);

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (4.247 pessoas);

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (15.378 pessoas).

Ademais, 1,16 milhão de contribuintes não prioritários serão beneficiados. Lembrando que a devolução é efetuada diretamente na conta bancária informada na declaração. No entanto, este ano a Recita Federal trouxe uma novidade.

Os contribuintes podem receber os valores através do Pix, todavia, a chave deve corresponder ao CPF do titular. Conforme as regras do Imposto de Renda, o valor da restituição é atualizado pela taxa Selic.

O que fazer se o dinheiro da restituição não for depositado?

Na hipótese de os valores não serem efetivamente pagos, pode ser um indicativo que o contribuinte caiu na malha fina. Desse modo, a quantia ficará disponível para saque por até um ano no Banco do Brasil.

Assim, bastará reagendar a liberação dos valores através dos seguintes canais de atendimento:

Portal BB; ou

Central de relacionamento do banco, pelos números 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para demais localidades ou 0800-729-0088, telefone especial exclusivo para pessoas com deficiência auditiva.

Como consultar?

As consultas podem ser feitas:

Malha fina

De acordo com os dados divulgados pela Receita Federal na última quinta-feira (22), mais de 1 milhão de contribuintes, dos 38.188.642 que fizeram a declaração, caíram na malha fina do Imposto de Renda.

Segundo o fisco, os principais motivos que levaram os contribuintes à malha do leão são:

41,9% – Omissão de rendimentos;

28,6% – Deduções da base de cálculo;

21,9% – Divergências no valor de IRRF entre o que foi declarado pela fonte pagadora e o que foi declarado pela pessoa física;

7,6% – Deduções do imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados, e inconsistência de informação sobre pagamento de carnê-leão e/ou imposto complementar.

Para saber se está na malha fina, o contribuinte pode consultar de forma prática e rápida, por meio do Centro de Atendimento Virtual. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse o e-CAC; Na sequência, clique na opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”; Em seguida, clique em “Processamento” e, logo após, clique em “pendências da malha”.

Pronto! Por fim, por meio da página o contribuinte consegue saber se caiu na malha fina e o motivo da sua declaração ter sido retida.