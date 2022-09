CONSULTA AUXÍLIO EMERGENCIAL: vou receber R$ 600 ou R$ 3.000 HOJE (19/09)?

Durante este mês de setembro, milhares de cidadãos possuem direito ao recebimento do Auxílio Emergencial. Por conta disso, o Governo Federal realizou a abertura da consulta para que os brasileiros verifiquem quem está apto a resgatar os valores do programa.

Nesse sentido, a seguir, veja como consultar o valor de parcelas que variam entre R$ 600 a R$ 3.000.

Mesmo já encerrado, o Auxílio Emergencial pode ter saques neste ano de 2022 por algumas pessoas. A nova modalidade do programa é denominada de auxílio emergencial retroativo.

Auxílio Emergencial 2022: Conheça as novas regras de saques

Conforme citado anteriormente, o Auxílio Emergencial está sendo pago em 2022 com valores que podem chegar a até R$ 3.000.

Isso porque o pagamento do Auxílio Emergencial 2022 está disponível em cinco parcelas de R$ 600 – que ainda não foram retiradas.

O Auxílio Emergencial 2022 ou o Auxílio pai solteiro, visa atender os homens chefes de família.

Para ter direito, será preciso cumprir os seguintes requisitos:

Estar inscrito no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020;

até o dia 2 de abril de 2020; Não possuir cônjuge ou companheira;

Ter efetuado o cadastro do benefício através das plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para ter feito a inscrição no programa;

Estar cadastrado como “Responsável Familiar”;

Ter recebido cota simples do benefício ;

; Ter na família pessoas menores de 18 anos de idade.

Valor da parcela do novo Auxílio Emergencial

A princípio, o auxílio emergencial do ano de 2020, que deveria ter sido pago aos pais solteiros chefes de família, que estavam inscritos no CadÚnico ainda no ano passado.

Dessa forma, o valor liberado pelo governo depende do número de parcelas não resgatadas e pode variar entre R$ 600 a R$ 3.000.

Site Dataprev para consulta

A princípio, é importante destacar que a consulta do Auxílio Emergencial no portal Dataprev somente com o uso do CPF não será mais possível. Acontece que agora o sistema conta com novas regras.

Anteriormente, o cidadão poderia consultar somente com CPF, data de nascimento, nome completo e nome da mãe. Contudo, agora é preciso ter uma conta Gov.Br, realizar o login e só depois consultar o benefício.

O site da Dataprev 2022, contudo, segue disponível para consulta do Auxílio Emergencial. Mas conforme informado, a criação de uma conta Gov.Br é obrigatória.

PASSO A PASSO DE COMO CONSULTAR

Acesse o portal de Consulta do benefício

Clique no botão “Entrar com Gov.br”

Em seguida, preencha o seu Cadastro de Pessoas Físicas – CPF

Preencha sua senha da conta Gov.br

Caso seja o seu primeiro acesso na plataforma, será necessário realizar a “autorização de uso de dados pessoais”, basta clicar em “ Autorizar “

“ Finalizado. Você estará no painel de consulta do benefício de 2022

Caso prefira, a consulta também pode ser feita por telefone, através do número 111, da Caixa Econômica Federal (CEF).

Por fim, cabe salientar que o acesso ao Portal de Consulta ao Auxílio Emergencial 2022 pode ser realizado clicando aqui.