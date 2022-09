Contabilizei abre 48 vagas de emprego remoto; veja os cargos

A empresa Contabilizei anunciou novas 48 contratações para atuar no modelo remoto, híbrido ou presencial em uma de suas unidades espalhadas no Brasil. As vagas abrangem áreas Administrativas, Comerciais, Fiscais, Produto, Atendimento, Tecnologia, Marketing e várias outras. Continue lendo e tenha acesso às demais informações para concluir seu cadastro.

Contabilizei anuncia novas contratações em suas unidades espalhadas por todo o Brasil

A plataforma de contabilidade Contabilizei, referência dentro do segmento em que atua, surgiu no Brasil no ano de 2013, com sede localizada na cidade de Curitiba, Paraná. A companhia tem como principal objetivo oferecer aos seus clientes um plano personalizado para seus negócios.

Para se inscrever em uma das posições, a empresa exige que o interessado seja responsável, descontraído, goste de desafios e lide com cenários que estimulem seu desenvolvimento profissional, além de atender aos requisitos mínimos e morar em regiões onde estão sendo disponibilizadas as posições.

Acompanhe agora as posições disponíveis para serem preenchidas:

Product Manager – todas as unidades e remoto;

Product Designer nível Sênior – todas as unidades e remoto;

Product Designer nível Pleno – todas as unidades e remoto;

Desenvolvedores Front End nível Pleno – todas as unidades e remoto;

Analistas de Testes nível Júnior – todas as unidades e remoto;

Analistas de Marketing de Produtos nível Sênior – remoto;

Analistas de Negócios Junior – Curitiba;

Analistas Financeiros Junior cargo temporário – Curitiba;

Consultores de Vendas Presenciais – Rio de Janeiro;

Especialista em Novos Negócios – São Paulo;

Head de Vendas – São Paulo.

Como se candidatar

Para se inscrever em uma das vagas da empresa Contabilizei, os interessados devem acessar os seguintes links: carreira tech, vagas gerais.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui no Notícias Concursos, e tenha em primeira mão os principais processos seletivos e recrutamentos de grandes empresas.