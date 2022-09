Copa do Mundo 2022: Aplicativos de apostas são a nova tendência do mercado

A Copa do Mundo 2022 acontecerá entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro no Catar. A seleção brasileira é apontada como uma das favoritas para levantar a taça e se consagrar hexacampeã tanto por especialistas quanto pelas casas de apostas. No mundo da aposta esportiva, as cotações (ou odds, como são comumente chamadas) são determinadas por probabilidade matemática, sendo assim, uma determinação objetiva. Diante do cenário positivo para a seleção liderada por Tite, muitos brasileiros já fazem seu palpite, apostando no Brasil como vencedor da Copa do Catar.

Especialistas na área de iGaming apontam para o fato das pessoas estarem cada vez mais utilizando aplicativos de apostas. Eles são oferecidos por diversas casas de apostas, como as gigantes Bet365 e Betfair. “Atualmente, as maiores casas de apostas do Brasil e do mundo oferecem aplicativo. No Brasil, há estudos que mostram que 9 em cada 10 brasileiros utilizam o celular para acessar a internet ao invés do computador. Dessa forma, diversas casas de apostas decidiram disponibilizar seus aplicativos para os usuários brasileiros”, conta Débora Dias, jornalista e editora chefe do site especializado em apps de apostas, AplicativosdeApostas.com .

Pixbet é uma das casas de apostas que lançaram recentemente um aplicativo para Android. A casa de apostas, aliás, assinou acordo com o Grupo Globo e será uma das seis patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo na transmissão do canal aberto . Betano é outra casa de apostas que também oferece aplicativo apenas para Android. A verdade é que a maioria dos brasileiro possui um aparelho celular do sistema Android e, sabendo disso, as empresas de apostas focam primariamente em lançar aplicativo em formato APK.

APK é um arquivo criado pelo Google para ser baixado direto do navegador do celular. Como os aplicativos de apostas não são oferecidos pelas tradicionais lojas de app, Apple e Google Play, as casas de apostas disponibilizam os aplicativos em formato APK e .ipa (arquivo criado pela Apple para ser baixado do navegador). A Apple e a Google Play seguem a política de não envolvimento com a aposta esportiva em países em que a atividade não é regulamentada.

O setor da aposta esportiva foi legalizado em 2018 no Brasil. A lei número 13.756 foi sancionada pelo Michel Temer e, desde então, fez com que a indústria de iGaming expandisse de forma surpreendente no país. Em 2020, ano de pandemia, o setor gerou cerca de R$7 bilhões de reais. Com a Copa do Mundo, é esperado que este mercado ultrapasse os R$10 bilhões em dinheiro movimentado este ano.