Corpo de Bombeiros da região abre vagas para candidatos; salários chegam a R$ 3.897,24

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar. O período de inscrições já começou e seguirá até o dia 06 de outubro de 2022.

O objetivo do concurso público é preencher 40 vagas para o cargo de Cadete BM do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais. A banca responsável pela organização do concurso é a FGV.

Corpo de Bombeiros: Vagas e salários são atrativos

O concurso do Corpo de Bombeiros conta com 40 vagas para os interessados em seguir carreira oficial. Dessas, 10% são reservadas aos candidatos com hipossuficiência econômica.

As oportunidades são para o Curso de Formação de Oficiais, CFO, e exigem que o candidato tenha nível médio completo.

Os candidatos aprovados receberão salários iniciais de R$ 3.897,24, podendo ser acrescido de gratificações e adicionais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa cumprir os seguintes requisitos:

Possuir nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos consoante a legislação vigente;

Encontrar-se em dia com as obrigações militares nos termos da Lei de Serviço Militar;

Possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade no ato da matrícula em curso de formação.

Ter concluído ou concluir até a data da matrícula o ensino médio ou equivalente, em estabelecimento de ensino civil ou militar, de acordo com a legislação vigente;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Não ter sido demitido de cargo público, destituído de cargo em comissão ou do exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, em razão de conduta desabonadora;

Não ter sido excluído a bem da disciplina de instituição militar estadual ou das Forças Armadas;

Não registrar antecedentes criminais que se apresentem, a critério do CBMERJ, incompatíveis com a honra e pundonor de bombeiro militar;

Possuir conduta pública e particular irrepreensível;

Para os candidatos militares, estar, no mínimo, classificado no comportamento “bom”, comprovado por meio de documento emitido pela instituição militar à qual pertencer;

Inscrições Concurso do Corpo de Bombeiros

As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro já estão abertas.

Os interessados terão até o dia 6 de outubro para se inscreverem, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca organizadora.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 94,50.

Os candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição tem até o dia 6 de setembro para preencher o requerimento.

Tem direito a isenção de taxa os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

Etapas concurso de CBMERJ 2022

O concurso público do CBMERJ será realizado de acordo com as seguintes etapas:

Prova objetiva;

Teste de Aptidão Física (TAF);

Inspeção de Saúde;

Exame Documental.

Todas as etapas descritas acima ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro. A prova objetiva está marcada para o dia 27 de novembro.

A prova objetiva contará com 100 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa (15 perguntas);

Matemática (15);

Física (15);

Química (15);

Biologia (10);

Geografia (10);

História (10);

Língua Estrangeira – Inglês (05); e

Sociologia (05).

Para ser considerado aprovado, o candidato precisa acertar, no mínimo, 50 questões do total da prova.

O Teste de Aptidão Física (TAF) está previsto para ocorrer nos dias 3, 4, 9 e 10 de janeiro de 2023.

Para maiores informações sobre o concurso público para o CBMERJ clique aqui e leia o edital na íntegra.