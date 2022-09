Corrigir a partição reservada do sistema ausente no Windows 10/11 (2022)

Uma partição exclusiva no Windows, conhecida como Partição Reservada do Sistema, está oculta para todos os usuários, até mesmo para usuários administradores. Apenas uma ferramenta de partição de disco pode ser usada para visualizá-lo porque nenhuma letra de unidade foi atribuída. Esta postagem ajudará você a resolver o problema se você vir erros informando que a partição reservada do sistema do Windows 11/10 está ausente ou que não há partição reservada do sistema.

Para que é usada a partição reservada do sistema?

Você pode precisar estar familiarizado com a partição e sua finalidade antes de aprender sobre a partição reservada do sistema ausente. Desde o Windows 7, quando você instala o Windows em um disco em branco, a unidade do sistema e quaisquer outras unidades necessárias serão criadas primeiro, seguidas por uma partição com o nome Reservado do Sistema e tamanho de aproximadamente 100 MB.



No Windows 8 e no Windows 10, o tamanho padrão da partição reservada do sistema é 350 MB e 500 MB, respectivamente. Você pode expandir a partição reservada do sistema conforme necessário. Como o Windows não fornece uma letra de unidade à partição Reservada do Sistema, o Gerenciamento de Disco apenas a mostra. Ele não aparecerá no Explorador de Arquivos para evitar a exclusão ou modificação acidental de arquivos, como fazem outras unidades. A divisão é composta de dois componentes em geral.

Gerenciador de inicialização e arquivo BCD Durante a inicialização do computador, o Gerenciador de inicialização do Windows carrega dados do Dados de configuração de inicialização (BCD) antes de iniciar o sistema operacional a partir da unidade do sistema. Normalmente, ele tem duas pastas — Boot e System Volume Information — e dois arquivos — bootmgr e BOOTSECT.BAK. Por causa disso, se uma partição estiver faltando, seu computador não iniciará.

Os arquivos de inicialização da Criptografia de Unidade de Disco BitLocker. Se você precisar criptografar seu disco rígido usando o BitLocker, o Windows iniciará a partir dos arquivos armazenados na partição reservada do sistema não criptografada, se necessário. Descriptografar a unidade do sistema em seguida garante uma inicialização bem-sucedida.

Você pode compreender esse contexto mais facilmente depois que estiver ciente do significado da partição reservada do sistema e da função que ela desempenha.

Problemas com a partição reservada do sistema ausente

As coisas ficarão sérias se você apagar a partição reservada do sistema. Você pode ter uma falha de backup em suas tarefas agendadas enquanto a situação não for muito terrível. Se tudo der errado, o Windows 10 não poderá ser atualizado para a versão mais recente e exibirá a mensagem “Não foi possível instalar o Windows 10.” A partição reservada do sistema estava inacessível para atualização. Se o pior acontecer, o Windows nem iniciará, exibindo o aviso “Sistema operacional não encontrado” na tela.

A causa mais frequente de problemas de partição reservada do sistema é a exclusão de erros, no entanto, você pode descobrir que ela desaparece após a cópia de uma unidade para outra. A partição pode não ser clonada durante o procedimento ou o software de clonagem pode renomear ou modificar a partição.

Seja qual for a fonte, você pode eventualmente encontrar uma solução para esse problema.

Corrigir a partição reservada do sistema ausente no Windows 10/11

Reinstale o Windows

Pressione a tecla Windows + Q para iniciar a pesquisa do Windows. Redefinir este PC é o que você digita. Selecione Redefinir as configurações do sistema deste PC nas alternativas oferecidas. e, em seguida, selecione Abrir.

Selecionar Redefinir computador de Recuperação menu de opções na Recuperação do Sistema.

Escolha se quer mantenha seus arquivos ou Remova tudo.

Para concluir a tarefa, siga as instruções na tela.



Reconstrução da partição do sistema

Para usar este procedimento e acessar a recuperação avançada, você precisará de um dispositivo USB inicializável do Windows. Depois de tê-lo, conecte-o ao seu computador ou laptop e inicie o BIOS ou UEFI. Para evitar o uso de um SSD ou HDD padrão como o primeiro dispositivo inicializável, use uma unidade USB. A tela de instalação padrão deve aparecer depois que o computador for reiniciado.

Procure a opção “Repare seu computador” no canto inferior esquerdo da tela Instalar o Windows.

Ao clicar nele, aparecerá uma tela azul com várias alternativas. Para acessar as opções avançadas, clique em Solucionar problemas. Escolha Reparo de Inicialização. Quando terminar, reinicie o computador e veja se ele inicia normalmente. Se isso não funcionar, você pode tentar corrigi-lo manualmente. O processo é basicamente o mesmo.

Escolha Prompt de Comando em vez da opção Reparo de Inicialização.



Digite os seguintes comandos ao digitá-los.

Use o Windows Installer para iniciar o seu PC. Para abrir o prompt de comando, pressione Shift + F10 quando perguntado “Onde você deseja instalar o Windows?” Modelo “bcdboot c:windows/sc:” no prompt para criar o arquivo de configuração de inicialização em uma unidade do sistema em vez da partição reservada do sistema. Pressione Enter enquanto remove as aspas. Você verá uma mensagem de retorno: “Criação bem-sucedida de arquivos de inicialização”. Digitar “bootrec /fixmbr” no prompt sem usar aspas. Reinicie o computador depois de terminar e veja se o problema foi resolvido. Além disso, você pode verificar o sistema operacional usando o comando Bootrec antes de reconstruir o BCD ou alterar o arquivo Bootmgr.

Se após a conclusão você ainda não conseguir inicializar, pode ser a parte inativa. Você pode ativar manualmente a Partição Reservada do Sistema, se ainda não estiver. Digite cada comando digitado no prompt de comando pressionando a tecla Enter.

diskpart

select disk n

list partition

select part 1

active

exit

Se a partição reservada do sistema estiver ausente, você poderá reconstruir a partição do sistema usando o disco de instalação do Windows. A recuperação de partição permite restaurar uma partição que foi excluída ou formatada involuntariamente. A ferramenta sugerida para reconstruir a parte MBR do seu computador também pode ser usada para consertar seu computador.

Aumente o espaço na partição reservada do sistema arquivos de sistema e arquivos de inicialização em seu disco rígido são armazenados separadamente pelo Windows. A capacidade desta partição pode ser expandida para 300 MB de seu valor padrão de 100 MB. Você deve ser um administrador para fazer isso.

É interessante notar que nem a ferramenta de gerenciamento de disco do Windows nem o utilitário Diskpart permitem aumentar o volume reservado do sistema. Como as ferramentas do Windows não suportam essas funções, você precisará utilizar um software gerenciador de partição de terceiros.

