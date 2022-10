CPAT de Campinas – SP divulga vagas de EMPREGO

Em São Paulo, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) de Campinas divulgou abertura de novas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

As oportunidades são para os cargos de tendente de padaria para supermercado (1), atendente do setor de hortifrutigranjeiro (1), atendente do setor de rotisserie (1), a atendente do setor de vinhos (1), auxiliar de compras (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de faturamento (1), auxiliar de garçom (5), auxiliar de jardinagem (5), açougueiro (2), ajudante de carga e descarga (5), ajudante de confeiteiro (1), ajudante de cozinha (5), analista de negócios (1), analista de pesquisa de mercado (1), assistente de vendas (2), atendentes de lanchonete (9), atendente lanchonete (15), atendente de lanchonete (9), atendente de loja e mercados (1), auxiliar de limpeza (6), auxiliar de limpeza (5), auxiliar de marceneiro (2),

operador de injetora de plástico (1), operador de loja PCD (2), operador de máquina de vidraria (2), operador de telemarketing ativo (50), farmacêutico (3), fiscal de caixa (1), garçom (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), jardineiro (1), mecânico de autos em geral (3), auxiliar de mecânico de autos (2), auxiliar de PCP (1), caixa de supermercado (1), camareira de hotel (6), cozinheiro (1), cozinheiro geral (1), cuidador de idosos (1), empacotador (1), orientador de tráfego para estacionamento (3), padeiro (26), peixeiro (1),recepcionista (1), repositor vendedor porta a porta (20), estagiário de engenharia civil (1), estoquista (1) motorista carreteiro (20), motorista de caminhão (2), operador de caixa (2), operador de impressora offset (1) e empregado doméstico no serviços gerais (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Emprega Brasil ou pelo aplicativo SINE FÁCIL.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui