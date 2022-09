Criminosos aplicam golpe no Saque-Aniversário do FGTS (saiba mais)

Pessoas mal intencionadas têm acessado o aplicativo do FGTS de vítimas selecionando a opção de saque-aniversário e tendo acesso a conta dos trabalhadores, sacando o dinheiro e solicitando empréstimos em seu nome. a princípio, este tipo de golpe têm tido um grande crescimento com muitas denúncias relacionadas.

As informações referentes a este tipo de crime são sigilosas. A Caixa Econômica Federal entrega as informações relativas ao golpe à Polícia Federal, que deverá fazer uma análise e investigar o ocorrido. todavia, o banco não comunica quantas pessoas foram alvo dos criminosos, que procuraram a instituição para fazer a denúncia.

A Caixa informa que o banco procura por um aperfeiçoamento de seu sistema, aumentando os critérios de segurança em relação aos acessos de suas movimentação financeiras e aplicativos. Aliás, de acordo com a instituição, ela acompanha as melhores práticas de mercado, buscando minimizar a atuação de criminosos, golpistas e fraudadores.

Para aprimorar seu sistema e reduzir a ação de fraudadores, o banco utiliza mecanismos diversos que conferem uma maior proteção ao seu sistema. Ademais, a Caixa utiliza uma forte validação de dados, autenticação através de senha, validação de documentos importantes, e mais um tipo de autenticação.

Como proteger seu app do FGTS

No caso de o cliente não reconhecer uma movimentação em seu aplicativo do FGTS, ele pode contestar junto às agências do banco tendo em mãos seu CPF e um documento de identificação com foto. A Caixa também oferece algumas dicas para se evitar a ação de criminosos.

Se o trabalhador observar um saque diferente em sua conta ele deve buscar uma apuração do ocorrido, que pode ser feito em até 60 dias. Este prazo é necessário para que o banco obtenha as informações necessárias. No caso de haver uma procedência, os valores retornam à conta do FGTS.

No caso de o aplicativo apresentar uma mudança de modalidade do FGTS, passando, por exemplo, para o saque-aniversário, o trabalhador deve formalizar o pedido de averiguação e verificação de fraude. Ele deve ir a uma agência da Caixa e se apresentar como titular da conta vinculada.

A Caixa fará uma análise e apuração do ocorrido em até 15 dias úteis. Este tempo é necessário para que se formalize o pedido de verificação. Em seguida ela irá apurar se houve realmente uma fraude. No caso de não ter havido um saque, o banco retornará a modalidade inicial do FGTS.

Em relação aos casos onde há uma antecipação do saque, a Caixa irá verificar se houve o crime de fraude. Ao se utilizar o saque-aniversário como garantia de obtenção de empréstimos, a instituição financeira, neste caso, deverá cancelar o contrato fraudulento.

Como os golpes são feitos

A princípio, os criminosos obtêm acesso ao aplicativo do FGTS da vítima e mudam a configuração do fundo para o saque-aniversário. No caso de não haver um cadastro efetivo no app, os golpistas fazem o registro utilizando outros números de telefone e um outro e-mail.

É preciso observar que os fraudadores sacam o saldo disponível e ainda utilizam o FGTS para fazer empréstimos. A vítima do ataque dos golpistas além de tomar prejuízos relativos ao FGTS, não consegue realizar o saque de rescisão, no caso de haver uma eventual demissão sem justa causa.

Prevenção de fraudes

De acordo com a Caixa, ela não utiliza SMS, e-mail, ou Whatsapp, por exemplo, para pedir uma atualização cadastral de seus clientes. Em suma, é preciso que o trabalhador observe uma solicitação por esse meios e que não as responda. Ele pode fazer uma denuncia através do endereço eletrônico abuse@caixa.gov.br.

O trabalhador deve utilizar apenas os canais oficiais da Caixa para obter maiores informações acerca do seu FGTS. É importante que ele não de sua senha ou dados de acesso para terceiros, sites, ou aplicativos. Analogamente, o cliente deve ficar de olho em qualquer movimentação estranha em sua conta.

Vale ressaltar que não se deve clicar em links recebidos através de ferramentas como o Whatsapp e o SMS. É preciso se precaver e desconfiar de qualquer oportunidade “fantástica” recebida em seu celular. O usuário deve utilizar apenas programas e navegadores atualizados, que garantem uma maior proteção ao equipamento. em conclusão, deve-se utilizar o app do FGTS baixado no Google Play e Apple Store.