Cripto vs. Outros Ativos | Comparação Comercial

A cripto ainda é considerada um dos principais tipos de ativos comerciais. Vai ser preciso muito para desocupá-lo, pois este mercado ainda detém muito impulso dos gloriosos sucessos da década anterior. Você ainda pode comprar criptomoedas em locais como CryptoMarket ou Binance e ganhar uma renda muito boa.

Entretanto, se os lucros são a principal preocupação quando se trata de cripto comercial, pode haver outros ativos que estão mais bem posicionados para receitas consistentes. Ações, commodities, opções e moedas fiduciárias são as principais alternativas. Milhões de pessoas os comercializam, e sua popularidade não se deteriorou minimamente, ao contrário de cripto.

Situação em torno de cripto

Não é realmente uma situação complexa, mas ainda é melhor destacar o que está acontecendo para maior clareza. O mercado está atualmente em um estado de forte baixa. Enquanto há um crescimento a curto prazo acontecendo regularmente, as criptomoedas se deterioram em valor a longo prazo. É por isso que as opções comerciais são limitadas para muitas pessoas.

A Bitcoin cotação dólar é ainda alta em centenas de milhares, mas como o valor está se deteriorando gradualmente, não é muito mais fácil perder seu investimento do que fazê-lo crescer.

Outros Ativos

Há muitos outros ativos que podem ser negociados com muito menos risco e com pagamentos muito mais altos. Você pode saber algo sobre eles como um entusiasta de cripto, mas ainda é melhor repassar as situações atuais nos respectivos mercados.

FOREX

O Forex é o mercado mais relacionado com as criptomoedas. Eles têm princípios e rotina semelhantes, pois o Forex (divisas estrangeiras) lida com moedas fiduciárias. Você pode comprar moedas “reais” e assim investir nelas, incluindo tudo, desde o dólar americano até o euro e o iene japonês.

As moedas fiduciárias podem crescer em valor em comparação com outras moedas, o que pode gerar lucros para os investidores Forex. Dito isto, este crescimento é muito mais lento em comparação com o mercado de criptomoedas, e o crescimento de uma moeda em comparação com a outra pode ser relativo e não intrínseco.

AÇÕES

As ações são um ativo comercial básico para a maioria das pessoas. É semelhante às moedas criptográficas na medida em que as ações podem apresentar um crescimento rápido e intenso em curtos períodos de tempo. As ações são um pouco mais complexas do que as criptomoedas porque elas derivam seu valor dos ativos da empresa, de sua imagem e de outros elementos. As criptomoedas são mais agitadas desta forma.

O mercado de ações está muito raramente em um estado de baixa universal. A menos que seja uma crise financeira global, haverá muitas ações que podem ser especuladas de forma muito lucrativa.

COMMODITIES

As commodities são um mercado um pouco menor em comparação com os estoques. Estes ativos representam diferentes substâncias e produtos comercializados e embarcados em todo o mundo. Pode ser petróleo, gás, madeira, grãos ou algo totalmente diferente. Você compra essencialmente um bilhete que lhe diz que você possui uma quantidade de algum produto.

Eles não são tão parecidos com as criptomoedas, porque neste mercado você, mas coisas reais que têm substância e valor real.

OPÇÕES E CONTRATOS FUTUROS

Opções e contratos futuros são ativos destinados a comerciantes profissionais que conhecem o mercado e podem prever o mesmo. Você pode até mesmo encontrar contratos de cripto, o que na verdade não é uma coisa ruim se você souber como operá-los. Na verdade, se você lidou com contratos de cripto antes, você pode ir para opções e futuros regulares. Eles são igualmente prósperos.