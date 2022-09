De acordo com recente divulgação oficial, a mineradora de Bitcoin, Marathon Digital Holdings (MARA) informou que a sua participação no processamento da criptomoeda aumentou. Saiba mais sobre a mineração do Bitcoin!

Criptomoeda: a mineração do Bitcoin

Embora as ações da empresa mineradora tenham tido uma queda de 2,3%, de acordo com dados registrados até a última terça-feira, dia 6, a empresa aumentou a sua participação no processamento da criptomoeda Bitcoin, contudo, o Bitcoin teve uma queda considerável pela primeira vez em dois meses.

A empresa Marathon Digital Holdings (MARA) elevou a sua participação no hash rate da rede do Bitcoin através da religação de cerca de 25.000 mineradores instalados, assim sendo, o religamento das máquinas aumentou os mineradores ativos.

Por conseguinte, a religação das máquinas feitas pela empresa elevar o poder de computação da moeda, elevando a produção do Bitcoin. De acordo com dados oficiais da Marathon Digital Holdings (MARA), suas máquinas foram capazes de produzir 184 bitcoins no mês de agosto, elevando a participação da empresa no segmento.

Projeções positivas

Apesar dos resultados referentes ao mês de agosto não terem sido tão otimistas para a Marathon Digital Holdings (MARA), as previsões da empresa em relação ao próximo trimestre são bastante positivas. De acordo com dados oficiais, a adição de 65.000 mineradores pode aumentar a sua capacidade de hash rate em 6,9 EH/s nos próximos três meses.

Entenda a relevância da mineração de Bitcoin

De forma sucinta, a mineração da criptomoeda se refere a um processo complexo e tecnológico no qual novos bitcoins entram em circulação. A mineração é recompensada com parcelas de criptomoedas.

Visto que o Bitcoin é descentralizado. Sendo assim, os dados das operações estão presentes no sistema de mineração da moeda da criptomoeda. Em suma, os mineradores verificam a validade das informações de um novo bloco, considerando a tecnologia blockchain, sendo uma forma de verificar a transação feita com a criptomoeda.

As transações devem ser validadas

Contudo, validar as transações não significa que a empresa irá ganhar criptomoedas, já que é necessário validar o bloco e solucionar o problema numérico, antes dos demais mineradores. Em 2009, a recompensa para os mineradores era de 50 bitcoins, contudo, atualmente essa recompensa é reduzida pela metade a cada quatro anos.

O processo de mineração do Bitcoin é importante para impedir a entrada de uma circulação elevada de moedas em um curto espaço de tempo, já que assim como ocorre na economia de forma geral, um número elevado de produção da moeda derrubaria o seu preço de mercado.