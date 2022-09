A criptomoeda é uma tecnologia financeira digital que tem revolucionado o mercado por diversas vertentes, principalmente por se tratar de uma moeda descentralizada que possibilita que transações sejam feitas ao redor do mundo através da internet.

Criptomoeda: a tecnologia que revolucionou o mercado financeiro

A tecnologia modifica processos de forma abrangente e a criptomoeda é uma dessas mudanças que impactam diretamente o mercado financeiro global. Ainda que seja uma moeda sem governo específico, grandes economias estão discutindo o impacto da moeda digital.

Opção popular no mercado de investimentos

A popularização das criptomoedas tem atraído cada vez mais interessados em utilizar a moeda digital para realizar transações online ou para inseri-la na sua carteira de investimentos.

Bitcoin: a opção mais popular de criptomoeda

Contudo, embora as criptomoedas sejam populares entre os investimentos, não foi essa a sua finalidade inicial, já que as moedas digitais não são ativos como os títulos, por exemplo. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda, criada em 2009, contudo, continua sendo a mais popular e valorizada na era digital.

O mercado tradicional está abrindo espaço para o conceito de criptomoeda

Embora seja uma moeda descentralizada, a criptomoeda é bastante utilizada em diversas ações de forma global, inclusive, muitos bancos nacionais estão permitindo investimento em criptomoedas, a partir de sua administração, o que é uma inovação, considerando que as criptomoedas não eram admitidas como parte tangível no fluxo financeiro por empresas e bancos tradicionais.

Inovação nas transações online

Além do seu sucesso dentro do mundo dos investimentos, as criptomoedas permitem o direcionamento de ações online de diversas vertentes, já que é possível realizar transações dentro da tecnologia metaverso, por exemplo, comprando produtos no universo virtual para a utilização dentro do conceito digital, bem como, diversas empresas realizam vendas físicas, recebendo o pagamento por meio de criptomoedas.

É preciso ter cuidado com os riscos do mercado

Contudo, alguns especialistas alertam para que os investidores se atentem, já que as criptomoedas não são ativos e podem se tornar uma nova bolha digital, assim como ocorreu com o mercado imobiliário no ano de 2008, quando ocorreu uma grande crise financeira.

As criptomoedas são impactadas pela volatilidade econômica

Ainda que essa alternativa seja especulativa, é importante se atentar a variação do valor da criptomoeda antes de investir, já que, assim como qualquer outro processo dentro do mercado econômico global, a criptomoeda é passível de volatilidade, perdendo ou ganhando valor, por isso, é importante acompanhar sua cotação e se atentar ao mercado de forma constante.