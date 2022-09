CRJ – PR encerra inscrições de Concurso público em todos os níveis

No estado do Paraná, o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão (CRJ) encerra inscrições de concurso público no próximo dia 02 de outubro de 2022. O novo edital tem por objetivo o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Operador de Trator de Esteira; Operador de Retroescavadeira; Operador de Rolo Compactador; Assistente Administrativo; Analista de Controle (1); Motorista/Lubrificador de Caminhão Comboio Abastecedor (1); Assessor Jurídico; Contador e Engenheiro Civil (1); Motorista de Caminhão Basculante (2); Operador de Escavadeira Hidráulica; Operador de Motoniveladora (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.354,54 a R$ 3.641,03 ao mês, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 2 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática, legislação, conhecimentos gerais e específicos; mais prova prática para os cargos de operador de trator de esteira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, motorista de caminhão basculante, operador de escavadeira hidráulica, operador de motoniveladora e motorista/lubrificador de caminhão comboio abastecedor.

As avaliações serão aplicadas no dia 23 de outubro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2022

