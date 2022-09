CRQ 17º Região – AL divulga Concurso público para nível médio e técnico

No estado de Alagoas, o Conselho Regional de Química da 17ª Região (CRQ-17) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível médio e técnico.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Técnico Fiscal (1 vaga) e Assistente Administrativo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.264,25 a R$ 2.128,35, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h do dia 15 de setembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 60,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 3 de outubro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Realizar o atendimento presencial e remoto (ligações, e-mails, aplicativos de comunicação); receber, conferir, organizar e cadastrar documentos relativos aos processos administrativos; redigir, emitir, arquivar e distribuir documentos (físicos e digitais); atuar de maneira colaborativa e integrada com os demais setores para o fiel cumprimento da missão da organização.

ASSISTENTE TÉCNICO FISCAL: Realizar a fiscalização da atividade química no Estado de Alagoas (pessoas físicas e jurídicas); orientar e promover ações no sentido de garantir o cumprimento da legislação específica; cadastrar e manter atualizadas as informações gerais da fiscalização no sistema de controle; emitir, conferir e distribuir os documentos (físicos e digitais) da fiscalização; dirigir veículo automotor para realização das fiscalizações; atuar de maneira colaborativa e integrada com os demais setores para o fiel cumprimento da missão da organização.

EDITAL 01/2022

