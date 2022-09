Cultura Inglesa abre vagas de EMPREGO em São Paulo

A empresa de idiomas Cultura Inglesa possui algumas oportunidades de trabalho em cidades do estado de São Paulo como Santo André e na capital, além de Blumenau no estado de Santa Catarina. Conheça a seguir todas as funções divulgas e veja como enviar o seu currículo.

Cultura Inglesa tem oportunidades de trabalho em São Paulo

Algumas das vagas são temporárias, mas a maior parte delas é efetiva. Para uma delas é preciso ter noções de faturamento, conhecer rotinas financeiras das áreas de contas a pagar e a receber, além de conhecimento de funcionamento de ERPs de um modo geral. Ter noções básicas de Excel será um diferencial.

Além do salário, a empresa oferta vale transporte, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica e bolsa auxílio. Confira abaixo todos os cargos disponíveis:

Ass. Financeiro – Temporário;

Ana. de Control Desk;

Gerente de Growth Marketing;

Aux. de Atendimento de Vendas;

Ana. de Real Estate.

Como se candidatar

Não perca a chance de trabalhar na empresa Cultura Inglesa, que é um centro de intercâmbio cultural que usa dança, teatro, música e todos os modos de arte que existem como ferramenta de aprendizagem. Além de estar atuando há mais 85 anos no Brasil.

Então, para fazer parte dela, acesse o site de inscrição. Em seguida, encontre o cargo do seu interesse, observe com cuidado todos os requisitos e as atribuições da função para saber se ela é adequada ao seu perfil. Após analisar e verificar que é compatível, clique em “Candidate-se” ao lado direito da página e faça o seu cadastro.

