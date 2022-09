Cummins Brasil disponibiliza vagas de EMPREGO

A Cummins Brasil, companhia que oferece suporte, confiabilidade e uma gama diversificada de produtos como motores, filtros, turbos, soluções de emissões e geradores de energia, além de serviços e suporte pós-vendas, disponibiliza abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

CARGOS Assis. Relações. Trab. Analista Funcional Oracle Banco de Talentos-Diversidade- (PCD, Negros, Pardos, LGBTQIA+) Banco de Talentos-PCD Engenheiro de Laboratório de Teste de Motores Especialista Oracle Eletric Eletrônico Espec Especialista de Projetos Programa de Estágio Cummins Planejador de Materiais Mecânico de Manutenção

Sobre a Cummnis Brasil

Cummins mostra sua força nos mais variados mercados, atuando em mais de 190 países. A companhia oferece suporte, confiabilidade e uma gama diversificada de produtos como motores, filtros, turbos, soluções de emissões e geradores de energia, além de serviços e suporte pós-vendas.

No Brasil desde o início da década de 70, atraída por novas oportunidades de negócios, a subsidiária foi constituída oficialmente em 1971 na cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo. Hoje conta com quatro fábricas instaladas na região, voltadas para a pesquisa, desenvolvimento e produção de motores, filtros, geradores e soluções de pós-tratamento, além de amplo centro de distribuição de peças pronto para atender ao mercado de reposição.

INSCRIÇÃO Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico do site Cummins Brazil Jobs e cadastrar-se no cargo desejado. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.