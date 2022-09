O currículo do candidato é uma ferramenta que direciona o seu perfil ao mercado, considerando a necessidade das empresas por profissionais preparados e resilientes, visto os diversos fatores externos não controláveis que impactam o mercado atual.

Currículo: a objetividade do seu perfil no mercado de trabalho atual

Para que o currículo do candidato seja atrativo, ele deve ser sucinto e direto. Sendo assim, priorize a objetividade na construção do seu documento profissional e destaque o seu perfil de maneira organizada.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira clara e dinâmica, priorizando os meios de contato e descartando informações excessivas, como o número de documentos pessoais ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O seu objetivo é um ponto relevante para a análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção. Sendo assim, informe o cargo pretendido dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: auxiliar de estoque; analista de marketing digital; assistente de recursos humanos; gerente de faturamento etc.

Experiência profissional

A descrição de sua trajetória profissional deve ser sucinta e organizada. Por isso, é aconselhável que informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o respectivo período de sua atuação em cada uma delas.

Não insira uma narrativa completa no seu currículo profissional

Além disso, faça pequenos apontamentos sobre as atividades exercidas para que o seu currículo se destaque pela objetividade. Caso seja viável, faça uso de termos pertinentes à sua área de atuação.

Não é cabível inserir uma narrativa concreta durante a construção do seu currículo. Visto que a tendência é que um currículo muito extenso seja descartado, sem que seja analisado em sua totalidade.

Escolaridade

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica das demais informações. Informe o nome da instituição de ensino e o curso realizado, considerando o período estudado. Além disso, caso seja um estudante, é necessário informar se estuda de maneira online ou presencial e a previsão de término do seu curso atual. Visto que essa informação é importante para a análise da empresa no mercado atual.

Atualize o seu perfil em todas as plataformas

Não menos importante, é viável que o candidato atualize o seu perfil no Linkedin, já que a plataforma é utilizada de forma ampla para o recrutamento e seleção de diversas empresas no mercado atual. Além disso, é fundamental que as informações do seu currículo estejam atualizadas e coerentes em todas as plataformas nas quais o seu perfil estiver disponível.