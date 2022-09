O currículo do candidato deve ser construído de modo objetivo para que seja atrativo dentro da dinâmica atual, considerando a necessidade das empresas por profissionais capacitados, resilientes e assertivos.

Currículo: a objetividade e a resiliência no direcionamento do seu perfil profissional

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para uma análise inicial do seu perfil, por isso, a elaboração do seu currículo deve ser sucinta e objetiva.

Dados pessoais

Considere destacar suas informações pessoais, priorizando os meios de contato. Além disso, evite inserir informações excessivas e desnecessárias, como números referente a documentos pessoais, por exemplo.

Objetivo

O objetivo dentro do currículo pode ser composto do seu cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: operador de máquinas; auxiliar de logística; analista de relacionamento com o cliente; assistente de vendas; gerente de projetos etc.

As informações referentes a sua trajetória profissional e a sua escolaridade são primordiais para o direcionamento do seu perfil profissional no mercado atual. Por isso, priorize a ordem cronológica inversa quando da descrição de sua carreira profissional e acadêmica.

Experiência profissional

Destaque a sua experiência profissional informando o nome das empresas nas quais atuou e o período trabalhado. De forma sucinta, faça pequenos apontamentos sobre suas atividades exercidas, já que o currículo será explorado durante uma entrevista de emprego, portanto, não é cabível inserir uma narrativa concreta durante a sua elaboração.

Escolaridade

A sua informação acadêmica deve seguir a mesma lógica das demais informações, considerando cursos concluídos, cursos em andamento e priorizando os dados atuais. Lembre-se de informar o nome do curso, o nome da instituição de ensino e o período estudado, ou a previsão de término do curso atual.

LinkedIn

É aconselhável que o candidato utilize a plataforma do LinkedIn para direcionar o seu perfil profissional dentro da era digital, já que muitas empresas utilizam o LinkedIn para realizar o seu processo de recrutamento e seleção.

O resumo do currículo

Não menos importante, caso faça algum tipo de resumo no seu currículo, crie uma relação, ainda que indireta, entre suas habilidades comportamentais e as atividades exercidas em seus empregos anteriores.

Uma vez que essa análise sobre a coerência das informações é feita pelo profissional de recrutamento e seleção, contudo, essa ligação pode existir de modo indireto. Dessa forma, o seu currículo estará sucinto e objetivo dentro das expectativas do mercado de trabalho atual, que busca por profissionais resilientes e capacitados.