O currículo do candidato é um documento profissional, por isso, esse conceito pode ser um diferencial para alcançar seus objetivos profissionais em longo prazo.

Currículo: alcance seus objetivos profissionais através da elaboração do seu documento profissional

A elaboração do seu currículo deve ser sucinta e direta. Visto que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para uma análise inicial. Sendo assim, determine o seu perfil de maneira efetiva considerando a organização das informações e a ordem cronológica inversa durante a elaboração do seu currículo.

Informações pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira objetiva e considerando os meios de contato. Sendo assim, não é viável informar número de documentos pessoais ou dados de filiação, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato deve ser direto e concreto. Por isso, é possível que informe o seu cargo pretendido, considerando a hierarquia dentro da sua área de atuação. Por exemplo: analista de faturamento; assistente de atendimento ao cliente; gerente de projetos; auxiliar de logística; operador de máquinas etc.

Experiência profissional

Descreva a sua trajetória profissional considerando as informações atuais. Informe o nome das organizações nas quais trabalhou e o respectivo período de sua atuação.

A descrição de suas atividades profissionais

As suas atividades exercidas em seus empregos anteriores devem ser descritas de maneira sucinta. Se for possível, faça uso de termos pertinentes a sua área de atuação profissional. Lembre-se de que o seu currículo será explorado durante a entrevista de emprego, portanto, não é cabível que torne o seu documento profissional confuso através de uma narrativa completa durante sua elaboração.

Trajetória acadêmica

A escolaridade deve seguir a mesma sequência das demais informações, priorizando a ordem cronológica inversa através dos dados atuais, informando cursos concluídos e cursos em andamento.

O resumo do currículo

Caso opte por resumir o seu currículo, é importante que crie algum tipo de relação entre suas habilidades comportamentais descritas no resumo e as atividades exercidas em seus empregos anteriores; já que essa análise faz parte da coerência das informações durante o processo de recrutamento e seleção, contudo, essa relação pode existir de maneira indireta.

Adapte os pontos citados e construa um currículo assertivo e objetivo

Dessa forma, o seu currículo será um documento sucinto, relevante e objetivo, atendendo as expectativas da dinâmica do mercado de trabalho atual. Sendo assim, faça as devidas adaptações dos apontamentos citados e construa um currículo de maneira objetiva para que alcance o seu potencial profissional.