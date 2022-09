O direcionamento do seu currículo profissional é muito importante, no entanto, a sua elaboração deve ser sucinta e objetiva para que o seu documento profissional seja atrativo dentro do mercado de trabalho atual.

Currículo: destaque o seu perfil de forma objetiva

O destaque do currículo ocorre pela sua objetividade durante sua elaboração, já que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar os perfis.

O currículo funciona como uma espécie de vitrine profissional

Considere o seu currículo como uma vitrine de sua trajetória, portanto, faça apontamentos relevantes para que receba o convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse.

Informações pessoais

Insira os seus dados pessoais de maneira objetiva, evitando informações excessivas como os números referentes ao seu RG, CPF, CNH, dados de filiação etc.

Objetivo – cargo e nível hierárquico na sua área de atuação

O seu objetivo pode ser composto pelo seu cargo de interesse dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: gerente de relacionamento com o cliente; analista de marketing digital; assistente de faturamento; auxiliar de logística etc.

Escolaridade

A descrição referente a sua escolaridade deve ser feita em ordem cronológica inversa. Portanto, é viável considerar cursos concluídos e cursos em andamento, ao passo deve informar a previsão de término de cursos em andamento e a modalidade de ensino, caso seja estudante.

Experiência profissional

Da mesma forma, a ordem cronológica inversa deve ser a prioridade na construção de sua trajetória profissional. Visto que é importante que os dados atuais sejam os primeiros.

Seja sucinto na descrição de suas atividades anteriores

Informe o nome das organizações nas quais trabalhou e o período de sua atuação. Contudo, é importante que faça pequenos apontamentos no que tange às atividades exercidas em seus empregos anteriores.

Não insira uma narrativa concreta no seu currículo

Visto que um currículo muito extenso tende a ser descartado sem que seja devidamente analisado. Por isso, não é viável que insira uma narrativa concreta ou confusa durante a construção do seu documento profissional.

Utilize o Linkedin e direcione o seu perfil no mercado atual

Não menos importante, é aconselhável ao candidato fazer uso do Linkedin, já que a plataforma digital é amplamente utilizada no processo de recrutamento e seleção de diversas empresas.

Dessa forma, irá elevar a visibilidade do seu perfil profissional, elevando suas chances de se destacar no mercado através da objetividade e da coerência do seu currículo.