O currículo do candidato é um documento que deve ser construído dentro desse conceito para que ele se destaque no mercado de trabalho atual, visto que empresas buscam por profissionais capacitados e resilientes.

Currículo: destaque o seu perfil profissional de forma sucinta e objetiva

A elaboração de um currículo é muito importante para que o candidato receba o convite para uma entrevista de emprego de seu real interesse.

Construa um documento profissional organizado e atrativo

O profissional de recrutamento e seleção possui poucos minutos para analisar o documento profissional do candidato, portanto, é viável que o candidato opte por suas principais informações de modo sucinto, objetivo e organizado.

Informações pessoais

Considere informar os seus dados pessoais de maneira objetiva, destacando os meios de contato e evitando dados de documentos, como RG, CPF, CNH, dados de filiação etc.

Objetivo

O seu objetivo pode ser informado considerando o cargo, nível hierárquico e área de atuação. Por exemplo: gerente de contratos; analista de atendimento ao cliente; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Destaque suas experiências profissionais

É muito importante que informe a sua trajetória profissional em ordem cronológica inversa. Sendo assim, informe o nome das organizações pelas quais passou e o período de sua respectiva atuação.

Faça apontamentos sobre suas atividades anteriores

As atividades exercidas devem ser apontadas de maneira simples para que possa explorá-las melhor durante uma entrevista de emprego. Lembre-se de que o currículo é uma apresentação de sua trajetória, portanto, não é viável que insira uma narrativa concreta quando de sua elaboração.

Trajetória acadêmica

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica das demais informações. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a previsão de término e a modalidade do ensino (EAD ou presencial).

O resumo e a coerência do currículo

Caso opte por resumir o seu currículo, crie uma relação entre suas habilidades descritas no currículo e suas experiências profissionais. Essa relação é um ponto avaliado pela empresa, no entanto, ela pode ocorrer de modo indireto. Dessa forma, o seu currículo será elaborado de modo objetivo e coerente, destacando o seu perfil dentro da objetividade do mercado de trabalho atual.

LinkedIn

Pode ser viável para o candidato atualizar o seu perfil profissional na plataforma online LinkedIn. Visto que diversas empresas utilizam o LinkedIn para o processo de recrutamento e seleção. Sendo assim, mantenha o seu perfil atualizado e direcione os envios do currículo, elevando de forma positiva a visibilidade do seu perfil profissional.