O candidato deve construir um currículo atrativo e dinâmico dentro da necessidade do mercado por profissionais objetivos e resilientes.

Currículo: dicas para a elaboração atrativa do seu documento profissional

Durante a elaboração do seu currículo é fundamental que preze pela clareza das informações, bem como pela organização dos dados, de modo que o seu currículo se torne atrativo através da maneira como foi construído.

Dados pessoais

Informe os seus dados pessoais, priorizando as informações que facilitam os meios de contato. Além disso, é importante que o candidato evite inserir números referentes aos seus documentos pessoais, dados de filiação etc.

Objetivo

O objetivo no currículo pode ser complementado pelo nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de vendas; analista de relacionamento com o cliente; assistente de marketing digital; gerente comercial etc.

É importante que o candidato preze pela objetividade em todos os campos durante a construção do seu currículo. Por isso, informe as empresas nas quais trabalhou, o período de sua atuação e faça um resumo no que tange às atividades exercidas em seus empregos anteriores.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser informada de maneira atualizada, considerando cursos concluídos e cursos em andamento. Assim, informe os respectivos períodos estudados – ou previsão de término – e os nomes dos cursos.

O resumo do currículo

Além disso, caso o candidato opte por resumir o currículo é necessário que crie uma relação entre suas características e habilidades e a sua descrição no que se refere às atividades exercidas em seus empregos anteriores. Visto que essa relação é um ponto de análise do profissional de recrutamento e seleção, ainda que essa relação ocorra de forma indireta.

Direcione os envios do seu currículo no Linkedin

O Linkedin é uma ferramenta amplamente utilizada no mercado de trabalho, sendo um ponto de apoio no recrutamento e seleção de diversas empresas. Por isso, é aconselhável que o candidato atualize o seu perfil na plataforma para que direcione os envios do seu currículo e eleve suas chances de sucesso profissional.

Portanto, ao elaborar o seu currículo priorize os dados atuais, faça um resumo das atividades principais e construa o seu documento profissional em ordem cronológica inversa. Além disso, é importante prezar pela organização das informações.

Dessa forma, o seu currículo poderá se tornar um documento atrativo e resolutivo para o seu direcionamento dentro do mercado de trabalho atual, elevando as chances de sucesso no decorrer de sua carreira.