O currículo do candidato é um documento que deve ser conceituado dessa forma para que seja atrativo dentro do mercado atual. Confira dicas para o candidato!

Currículo: dicas para elaborar um documento profissional objetivo

A elaboração do seu currículo deve prezar pela objetividade. Visto que o profissional de recrutamento e seleção possui poucos minutos para uma análise inicial, sendo assim, faça um currículo atrativo, objetivo e sucinto.

Dados pessoais

Informe seus dados de maneira simples e eficiente, priorizando os meios de contato. Sendo assim, evite informações de seus documentos pessoais, como RG, CPF, CNH e dados referentes à filiação.

Objetivo (cargo, hierarquia e área de atuação)

O seu objetivo deve ser claro e direto. É importante que complemente a informação considerando o seu nível hierárquico dentro da sua área de atuação profissional. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de marketing digital; assistente de vendas; auxiliar de logística; operador de atendimento ao cliente etc.

Experiência profissional

As informações referentes a sua experiência profissional devem ser claras e sucintas. Informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua respectiva atuação. Lembre-se de que o currículo será um ponto de partida para a sua entrevista de emprego. Por isso, não é viável que elabore um currículo muito extenso, sob o risco de que ele seja descartado sem que seja analisado em sua totalidade.

Resuma as atividades exercidas em seus empregos anteriores

Sendo assim, faça pequenos apontamentos no que se refere a atividades exercidas e lembre-se de que o currículo deve ser relacionado em ordem cronológica inversa, ou seja, priorize os dados atuais para que as informações estejam visualmente organizadas.

Destaque a sua escolaridade

A mesma lógica deve ser seguida no que tange a sua escolaridade. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento, destacando o nome das instituições de ensino, o nome do curso, o período estudado, ou ainda, a previsão de término do curso atual.

Atualize o seu perfil na plataforma do LinkedIn

Não menos relevante, é aconselhável que o candidato atualize o seu perfil na plataforma online LinkedIn. Visto que o LinkedIn é amplamente utilizado para o recrutamento e seleção de diversas empresas.

Alcance seus objetivos profissional por meio de um currículo assertivo

Portanto, esse é um ponto importante para o direcionamento do seu perfil dentro do mercado atual. Dessa forma, o seu currículo será ativo e dinâmico de modo assertivo, permitindo que alcance seus objetivos profissionais em longo prazo.