O currículo do candidato é um documento que deve ser conceituado dessa forma para que seja atrativo dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual. Visto que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para uma análise inicial.

Currículo: direcione o seu perfil de forma objetiva e atual

O seu currículo pode ser um diferencial dentro do mercado através do direcionamento e da viabilidade das informações. Para isso, é importante que preze pela ordem cronológica inversa e priorize a organização do documento, bem como a sua visualização.

Informações pessoais

Considere informar os seus dados pessoais de maneira sucinta e resolutiva, evitando informações sobre os números de documentos pessoais ou dados de filiação, por exemplo. Sendo assim, priorize meios de contato e evite excessos, já que é importante que esteja disponível nos contatos iniciais inseridos no seu currículo.

Objetivo

O objetivo do currículo deve ser claro e direto. Sendo assim, informe o cargo pretendido dentro da sua área de atuação, seguido da informação sobre o seu nível hierárquico. Por exemplo: operador de máquina de produção; auxiliar de logística; analista de marketing digital; assistente de vendas; gerente de equipe comercial etc.

Experiências profissionais

É muito importante que informe suas experiências profissionais em ordem cronológica inversa, priorizando dados atuais. Além disso, faça pequenos apontamentos sobre as atividades exercidas em seus empregos anteriores. Dessa forma, o seu currículo será atrativo e dinâmico dentro do mercado de forma abrangente.

Insira o nome das organizações nas quais trabalhou e o período de sua respectiva atuação. É viável destacar mudanças hierárquicas, entre outros fatores relevantes no que se refere ao crescimento dentro de seu período trabalhado.

Escolaridade

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica das demais informações, priorizando dados atuais e objetivos. Informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando o nome da instituição de ensino e o respectivo período estudado, ou a previsão de término de um curso atual.

Dica relevante para resumir o seu currículo

Caso opte por resumir o seu currículo, crie uma relação, ainda que indireta, entre suas habilidades sociais e comportamentais e o resumo de suas atividades profissionais, já que essa relação faz parte da coerência do currículo, sendo um ponto avaliado pelo profissional de recrutamento e seleção.

Faça adaptações e destaque o seu perfil

Dessa forma, faça adaptações dos pontos citados e direcione o seu currículo de forma dinâmica e atrativa para que conceitue a sua carreira de forma objetiva no mercado profissional.