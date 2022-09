O seu currículo é um documento que requer direcionamento dentro do mercado, por isso, é viável que elabore um currículo sucinto e dinâmico.

Currículo: elabore o seu perfil profissional de forma objetiva

As informações do currículo devem ser sucintas para que sejam atrativas. Por isso, é aconselhável que o candidato opte pela ordem cronológica inversa e pela objetividade quando da elaboração do documento profissional.

Dados pessoais: evite informações desnecessárias

Insira suas informações pessoais de maneira assertiva, priorizando meios de contato. Sendo assim, evite informações desnecessárias referentes a documentos pessoais e dados de filiação, por exemplo.

Experiência profissional: resuma suas atividades exercidas

É muito importante que a sua experiência profissional seja descrita de maneira sucinta e objetiva. Por isso, é aconselhável que informe o nome das organizações nas quais trabalhou, considerando o respectivo período de sua atuação. As atividades exercidas devem ser descritas de maneira simplificada. Dessa forma, poderá explorar positivamente o seu currículo durante uma entrevista de emprego.

Escolaridade: informe cursos concluídos e cursos em andamento

A sua escolaridade deve ser atualizada, destacando cursos concluídos e cursos atuais, caso seja estudante. Além disso, informe se estuda de maneira online ou presencial. De forma sucinta, considere o nome da instituição de ensino, o título do curso realizado e o período estudado e/ou a previsão.

Resumo do currículo

Caso opte por resumir o seu currículo, é relevante que faça uma relação entre o resumo do documento e suas atividades exercidas. Dessa forma, poderá construir uma narrativa atrativa e direcionada para que alcance um destaque positivo dentro do mercado de trabalho atual.

Atualize o seu perfil no Linkedin e direcione os envios do seu currículo online

Além dos pontos citados, é aconselhável que o candidato atualize o seu perfil no Linkedin, considerando a visibilidade da plataforma online. Visto que muitas empresas utilizam o Linkedin para a realização do seu processo de recrutamento e seleção.

Sendo assim, esse é um ponto de valia para o direcionamento do seu perfil. Dessa forma, o seu currículo será atrativo e sucinto para atender ao mercado de forma ampla e direcionada.

Adapte os pontos citados e não fique aquém do seu potencial de mercado

Portanto, é relevante que, na condição de candidato, faça adaptações dos apontamentos citados para direcionar o seu perfil dentro da dinâmica do mercado atual. Assim, poderá alcançar seus objetivos profissionais em longo prazo, destacando o seu perfil através da objetividade durante a construção das informações.