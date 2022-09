O currículo do candidato é um documento profissional que deve ser conceituado dessa forma para que ele alcance seu potencial dentro do mercado de trabalho atual. Ao conceituar o seu currículo como um documento, o candidato poderá elevar a visibilidade do seu perfil de maneira sucinta e objetiva.

Currículo: eleve a visibilidade positiva do seu perfil

A atração do seu perfil profissional ocorre no mercado de trabalho atual por conta de sua objetividade e pela organização das informações. Uma vez que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para a análise inicial do perfil do candidato.

Destaque suas informações pessoais de forma sucinta

O destaque de suas informações pessoais deve ocorrer de forma sucinta. Evite números de documentos e outras informações desnecessárias, como dados de filiação, por exemplo.

Objetivo (cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação profissional)

O seu objetivo pode ser complementado com informações sobre o seu cargo dentro da sua área de atuação. Por exemplo: operador de telemarketing; auxiliar de logística; assistente de relacionamento com o cliente; analista de marketing digital; gerente de equipe de lojas etc.

Trajetória escolar

A sua escolaridade requer uma descrição objetiva. Sendo assim, informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a previsão de término de cursos atuais. Além disso, o currículo deve prezar pela ordem cronológica inversa, por isso, sempre opte por informar os dados mais atuais.

Experiência de mercado

A sua trajetória profissional requer a mesma lógica das demais informações. Por isso, é viável que informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o período de sua atuação.

Destaque de forma resumida suas atividades exercidas anteriormente

Lembre-se de que o seu currículo será explorado durante a entrevista de emprego. Portanto, não é cabível que destaque o seu perfil de forma negativa, inserindo uma narrativa completa quando de sua elaboração.

Sendo assim, faça pequenos apontamentos com as atividades exercidas em seus empregos anteriores para que eleve a visibilidade positiva do seu currículo, de modo que receba o convite para uma entrevista de emprego de seu real interesse.

Atualize o seu perfil no Linkedin

O Linkedin é uma plataforma dinâmica dentro do mercado atual e é amplamente utilizada para o recrutamento e seleção de diversas empresas. Sendo assim, é cabível que atualize o seu perfil dentro desse processo e eleve a sua chance de direcionar o seu currículo para empresas que atendam aos seus objetivos de mercado.