O currículo do candidato é um documento que deve ser direcionado dessa forma para que ele alcance seus objetivos profissionais.

Currículo: o destaque do seu potencial profissional

Sendo assim, construa o seu documento profissional de maneira assertiva e objetiva, destacando o seu perfil no mercado de trabalho atual de forma orgânica.

Dados atuais

Considere informar seus dados pessoais, priorizando os meios de contato e evitando informações desnecessárias.

Objetivo

O seu objetivo deve ser claro e direto. Sendo assim informe o cargo pretendido dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de relacionamento com o cliente; assistente de marketing digital; auxiliar de logística; operador de máquinas etc.

Direcione a sua experiência profissional

Descreva sua experiência profissional de modo dinâmico e objetivo, priorizando a ordem cronológica inversa. Sendo assim, informe o nome das organizações nas quais atuou e o período de sua atuação.

No que se refere às atividades exercidas, é fundamental que elas sejam informadas de maneira sucinta e dinâmica, já que o seu currículo será explorado durante uma entrevista de emprego. Por isso, não é viável que insira uma narrativa concreta quando de sua elaboração.

Escolaridade

A sua trajetória acadêmica deve ser descrita com a mesma lógica das demais informações, priorizando dados atuais. Por isso, é viável informar o nome dos cursos concluídos e o nome dos cursos em andamento, considerando as datas de término e respectiva previsão, caso seja um estudante.

O resumo do currículo e a coerência das informações

Caso o candidato opte por resumir o seu currículo, é viável que faça um resumo considerando suas habilidades comportamentais para o direcionamento do seu perfil, juntamente com suas atividades exercidas em seus empregos anteriores.

Uma vez que essa análise sobre a coerência das informações é um ponto avaliado durante o processo de recrutamento e seleção. Contudo, essa relação pode ocorrer de forma indireta.

Destaque o seu perfil de forma assertiva e sucinta

Dessa forma, o seu currículo será dinâmico para a direcionamento do seu perfil no mercado, considerando a necessidade das empresas por profissionais cada vez mais resilientes e capacitados para lidar com fatores externos não controláveis.

Linkedin

Além disso, é aconselhável que o candidato atualize o seu perfil no Linkedin, visto que a plataforma online é amplamente utilizada por diversas empresas para o processo de recrutamento e seleção. Sendo assim, atualize o seu perfil e direcione a visibilidade do seu currículo de forma online, elevando suas chances de destaque positivo no mercado.