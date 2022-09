O currículo do candidato é um documento que deve ser direcionado ao mercado de maneira assertiva, por isso, a sua elaboração requer objetividade e assertividade.

Currículo: pontos objetivos para o candidato realizar essa elaboração

É importante que o candidato construa um documento ativo e direcionado ao mercado de trabalho. Por isso, elabore o seu perfil de maneira objetiva e considere os pontos principais do seu currículo, visto que o seu documento profissional será explorado durante uma entrevista de emprego.

Dados pessoais: evite informações excessivas

Informe os seus dados pessoais de maneira objetiva, evitando dados excessivos, como o número de documentos e informações sobre filiação, por exemplo. Além disso, é relevante que evite informar palavras pejorativas ou diminutivas no seu endereço de e-mail.

Objetivo: informe cargo pretendido e nível hierárquico dentro da área de atuação

O objetivo do candidato pode ser composto do seu cargo dentro da hierarquia atual, considerando a área de atuação. Por exemplo: auxiliar de logística; assistente de vendas; analista de faturamento; gerente de equipe comercial etc.

Experiência profissional: resuma suas atividades principais

Descreva a sua trajetória profissional de maneira objetiva e resumida. Informe o nome das organizações nas quais atuou e o seu período trabalhado. Além disso, faça pequenos apontamentos no que tange às atividades exercidas, já que não é viável construir um currículo muito extenso. Visto que um currículo confuso pode ser descartado sem que seja analisado.

Trajetória acadêmica: informe cursos concluídos e cursos em andamento

É muito importante que informe a sua escolaridade, considerando cursos concluídos e em andamento. Além disso, lembre-se de informar o período estudado, o nome da instituição de ensino e a nomenclatura do curso.

Organize as informações e direcione os envios do currículo

O candidato deve realizar uma análise do currículo antes de enviá-lo, conceituando a organização das informações e priorizando a ordem cronológica inversa, já que o currículo deve conter as informações atuais em primeiro lugar.

Atualize o seu perfil no Linkedin

O Linkedin é uma plataforma de recrutamento online muito utilizada na era digital. Por isso, é aconselhável que atualize o seu perfil e direcione os envios para empresas de seu real interesse. Dessa forma, poderá elevar o seu potencial profissional ao direcionar o seu currículo de forma assertiva.

Faça adaptações e construa um currículo objetivo

Portanto, na condição de candidato, faça as devidas adequações dos apontamentos citados e construa um currículo atrativo e objetivo dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.