O currículo do candidato é um documento que deve ser construído com esse direcionamento desde o ínicio. Além disso, é necessário prezar pela objetividade das informações sobre a elaboração do seu perfil.

Currículo: pontos relevantes para construir o seu perfil

O seu currículo deve ser construído de forma dinâmica e profissional, considerando a objetividade e a clareza das informações.

Informe seus dados pessoais de forma objetiva

Considere informar dados pessoais de maneira objetiva. Visto que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para uma análise inicial, informe seus dados principais, considerando os meios de contato.

O seu objetivo deve considerar o seu cargo e nível hierárquico na sua área de atuação

É muito importante que o seu currículo seja claro no que tange ao seu objetivo. Sendo esse um dos principais pontos do currículo. Informe o seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de relacionamento com o cliente; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Resuma as atividades exercidas em seus empregos anteriores

Descreva de forma sucinta as principais atividades exercidas em seus empregos anteriores. Visto que o currículo é um documento que será explorado futuramente durante a entrevista de emprego, ele não deve ser muito extenso.

Portanto, faça pequenos resumos sobre as atividades exercidas. Sendo assim, informe o nome das organizações nas quais atuou e o período de sua respectiva atuação e faça um pequeno relatório de atividades.

Informe a sua formação acadêmica

A escolaridade deve considerar cursos concluídos e cursos em andamento, considerando que caso seja um estudante deve destacar a previsão de término do seu curso atual e se estuda de maneira online ou presencial.

Mantenha atualizado o seu perfil no LinkedIn

Cabe ao candidato atualizar seu perfil no LinkedIn para que o seu currículo seja criativo e dinâmico em diversos aspectos. Dessa forma, poderá elaborar um perfil positivo de forma assertiva no mercado de trabalho. Visto que o LinkedIn é uma ferramenta que permite que direcione os envios do seu documento profissional.

Adapte os pontos citados e eleve suas chances de sucesso profissional

Portanto, na condição de candidato, faça adaptações dos pontos citados e direcione o seu currículo de maneira objetiva, elevando suas chances de sucesso dentro do mercado de trabalho. Uma vez que o currículo deve ser assertivo e objetivo para que atenda a necessidade das empresas por profissionais capacitados e resilientes.