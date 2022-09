O currículo do candidato é um documento que deve ser construído de forma objetiva para que alcance o seu potencial no mercado de trabalho.

Currículo: pontos relevantes para destacar o seu perfil profissional

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo para analisar o seu currículo, por isso, é importante que ele seja direcionado, sucinto e objetivo. É importante que o candidato preze por inserir as informações em ordem cronológica inversa para que o currículo seja objetivo e organizado. Além disso, as informações devem ser resumidas e objetivas.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais, priorizando os meios de contato, sendo assim, não informe números referentes a RG, CPF e outros documentos pessoais, por exemplo. Destaque o seu objetivo considerando o seu cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação profissional. Por exemplo: analista de relacionamento com o cliente; assistente de marketing digital; auxiliar de logística; gerente de faturamento etc.

Experiência profissional

Descreva a sua experiência profissional considerando as informações atuais. Além disso, é importante que informe o nome das organizações nas quais trabalhou e o respectivo período de sua atuação. Faça um resumo, apontando suas atividades exercidas em empregos anteriores.

Visto que o currículo é um documento que será explorado futuramente. Por isso, não é viável construir um documento muito extenso, já que um currículo complexo tende a ser descartado sem que seja devidamente analisado.

Escolaridade

Informe cursos concluídos e cursos em andamento, no que se refere a sua escolaridade. Lembre-se de destacar a previsão de término do curso atual, caso seja um estudantes, bem como informe se estuda de maneira online ou presencial.

Atualize o seu perfil na plataforma do Linkedin

É importante que o candidato atualize o seu perfil no Linkedin, visto que a plataforma online é amplamente utilizada para o processo de seleção de diversas empresas, sendo uma forma de elevar a visibilidade do seu perfil dentro da dinâmica do mercado atual.

Dica para resumir o seu currículo

Caso queira resumir o seu currículo, é aconselhável que crie uma relação, ainda que indireta, entre suas habilidades e os pontos relevantes no que diz respeito a sua trajetória profissional, dessa forma, o seu currículo será atrativo, objetivo e coerente.

Escolha uma imagem sóbria e profissional

Faça uma revisão ortográfica e, caso decida inserir uma foto no currículo, opte por uma imagem sem atrativos pessoais ou em ambientes festivos. Dessa forma, estará transmitindo uma imagem profissional.