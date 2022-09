O currículo é um documento que deve ser descrito de maneira eficiente e objetiva, por isso, preze pela ordem cronológica inversa durante a elaboração das informações.

Currículo: priorize a objetividade durante a elaboração do seu perfil profissional

Considere que a empresa possui pouco tempo para realizar uma triagem curricular, por isso, o destaque do currículo ocorre através da objetividade quando de sua elaboração.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais precisam de direcionamento. Evite informações excessivas e priorize os meios de contato. Sendo assim, não é viável informar números de seus documentos, como RG, CPF e CNH, durante a elaboração do seu perfil profissional.

Objetivo

Insira o seu objetivo e considere a hierarquia dentro da sua área de atuação profissional. Por exemplo: auxiliar de logística; analista de faturamento; assistente de vendas; gerente de atendimento ao cliente etc.

Resuma suas atividades profissionais anteriores

É importante que o candidato construa uma base atrativa para que o currículo seja explorado durante uma entrevista de emprego. Portanto, informe o nome das empresas nas quais atuou e o período trabalhado. Além disso, faça pequenos apontamentos sobre suas atividades exercidas em empregos anteriores.

Trajetória acadêmica

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica, destacando cursos concluídos e cursos atuais. Assim sendo, informe o nome da instituição de ensino e o período estudado. Caso estude atualmente, destaque a previsão de término do curso e informe se estuda de forma presencial ou EAD.

O resumo do currículo e a coerência das informações

O resumo do currículo, de forma geral, é uma opção para o candidato. Entretanto, caso queira resumir o seu documento profissional, priorize construir uma relação, ainda que indireta, entre suas habilidades e as atividades exercidas em seus empregos anteriores; já que essa análise é feita pela empresa, considerando as demais informações, a coerência e a objetividade do seu currículo.

Atualize o seu currículo nas plataformas online

Ao considerar esses aspectos, o seu currículo será dinâmico e objetivo, atendendo a necessidade do mercado atual. Além disso, é aconselhável que atualize o seu perfil no Linkedin, já que o currículo do candidato deve ser coerente e atualizado em todas as plataformas nas quais estiver disponível.

Faça adaptações e construa um currículo objetivo

Portanto, faça as devidas adequações dos apontamentos citados e construa um currículo assertivo dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual. Dessa forma, irá elevar as suas chances de sucesso em longo prazo, considerando a objetividade das informações.