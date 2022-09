Curso de tecnologia e empreendedorismo para mulheres em SP. Saiba mais!

A Fundação Parque Tecnológico de Santos, junto ao Serviço de Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) de São Paulo, abriu 30 vagas para o curso “Empreendedora em Pequenos Negócios”. a princípio, com uma carga horária de 160 horas, a formação permite às mulheres, uma capacitação para atuar com tecnologia e empreendedorismo.

Todavia, o objetivo do curso é oferecer uma maior oportunidade para as mulheres em um mercado cada vez mais competitivo, capacitando-as para atuar na área tecnológica e impulsionando seu espírito empreendedor. Dessa maneira, espera-se que haja uma melhora em sua qualidade de vida, com várias oportunidades profissionais.

Para se inscrever é necessário ir ao site do Programa de Empoderamento Feminino – Pró Mulher. Ademais, as inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro e para conseguir uma vaga, é necessário que a candidata tenha o ensino fundamental incompleto, competências para a leitura, escrita, raciocínio lógico, matemático e abstração.

As mulheres que são as responsáveis pela família, desempregadas, ou trabalhando informalmente, ou ainda, as vítimas de violência doméstica, terão preferência para participar efetivamente do curso.Aliás, é preciso que elas tenham uma renda de até dois salários mínimos.

Mais informações

As mulheres que desejam participar do curso de tecnologia e empreendedorismo não podem estar matriculadas no Senac de São Paulo, com aulas no mesmo período da formação. Analogamente, ela também não deve possuir mais de uma matrícula com bolsa e não ter abandonado cursos nos últimos seis meses.

O curso iniciará as suas atividades no dia 19 de setembro, no período de segunda à sexta-feira no horário de 08h às 12h. As participantes deverão ir à sede da Fundação Parque Tecnológico de Santos, na rua Henrique Porchat, número 47, no bairro Vila Nova, em Santos.

O programa Pró-mulher procura estimular o empoderamento feminino da mulher santista, através de políticas públicas. Em síntese, ele faz parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sobre a igualdade de gênero, da Organização das Nações Unidas. O curso apresentado é uma oportunidade de proporcionar uma melhor inserção no mercado de trabalho.

A cidade de Santos, no Estado de São Paulo, é o município brasileiro com o maior percentual de mulheres. Cerca de 68 mil lares são liderados por elas. No entanto, de acordo com estatísticas, apenas 20% dos empregos relacionados aos setores tecnológicos são ocupados pelo público feminino.

Cursos disponibilizados para mulheres

O curso Empreendedora em Pequenos Negócios proporciona atividades que capacitam jovens e adultos, auxiliando em sua inserção no mercado. A criação de novos empreendimentos é estimulada, favorecendo a geração de trabalho e de renda, de uma maneira sustentável.

Já o curso Desenvolvedora Front End qualifica a mulher para codificar interfaces visuais contidas em um website dinâmico. Ela deverá ser capaz de projetar, construir, e realizar a manutenção do layout da página, disponibilizando elementos de multimídia, além da interação de dados e informações.

Estatísticas sobre o mercado de trabalho

Em um estudo recente do Instituto AnitaB.org, constatou-se que as mulheres estão presentes em 20% do setor tecnológico em todo o país. Estima-se que serão necessários cerca de dez anos para que elas se equiparem aos homens nas profissões relacionadas.

Já em uma pesquisa feita pela McKinsey “Mulheres no Local de trabalho”, esta disparidade em relação aos dois sexos pode surgir logo no início de suas experiências profissionais. As mulheres estão presentes em cerca de 48% das vagas de nível básico. No cargo de gerente, esta estimativa cai para 38%.

Em relação ao empreendedorismo, as mulheres que conseguem abrir um negócio, correspondem a 46%, atuando como microempreendedoras individuais (MEIs), principalmente no setor de serviços. A grande maioria trabalha em casa, atuando em segmentos como alimentação, beleza e moda.

Durante a crise econômica causada pela pandemia da covid elas demonstraram uma maior resiliência e adaptabilidade do que os homens. Houve uma maior inserção de mulheres atuando com a tecnologia, utilizando a internet para a divulgação de seus produtos e serviços.

Os cursos voltados para a tecnologia e o empreendedorismo são ótimas ferramentas de inserção no mercado profissional, oferecendo a estas mulheres uma série de oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal. Em suma, o programa pró-mulher procura capacitá-las de modo a poderem atuar com eficiência nas mais variadas posições destes setores econômicos.