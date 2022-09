Dá pra receber R$1.200 de Auxílio Brasil? Veja como fazer

Você sabia que dá pra receber R$1.200 de Auxílio Brasil? Pois, essa é uma realidade possível, em alguns casos. Como ele é parte de um pacote de benefícios, com a soma de programas complementares é possível chegar a esse valor por mês.

Então, se você quer saber mais sobre isso, não deixe de ler até a última linha, para ficar por dentro de todas as informações.

Por isso, separamos mais detalhes a respeito desse tema. Desse modo, saiba o que é necessário para alcançar essa quantia que pode ser muito bem-vinda para as famílias mais pobres do Brasil.

Dá para receber R$1.200 de Auxílio Brasil, entenda

Muitos brasileiros não sabem, mas existe a possibilidade de os cidadãos terem acesso a uma parcela de mais de R$1.200 reais por mês, graças ao Auxílio Brasil.

Isso porque, o benefício não é só um programa social. Apesar de pagar parcelas mensais e ser um programa de transferência de renda, ele funciona como um pacote de benefícios. Isto é, que englobam outros programas sociais.

Esses programas fazem parte da chamada cesta-raiz. Portanto, foram criados com o intuito de beneficiar as famílias mais pobres do país, em diversas frentes diferentes.

Para receber R$1.200,00 de Auxílio Brasil é preciso somar todos os valores desses programas. Entretanto, só é possível recebê-los de forma simultânea, se o grupo familiar cumprir todas as exigências impostas pelo Ministério da Cidadania.

Conheça os programas complementares da cesta-raiz

Segundo o Ministério da Cidadania, existem 4 programas complementares da cesta-raiz do Auxílio Brasil. Por isso, separamos mais detalhes a respeito de cada um a seguir. Acompanhe.

Benefício Primeira Infância

Também conhecido como BPI, o Benefício Primeira Infância, como o próprio nome sugere, é voltado para as famílias com crianças com menos de 3 anos em sua composição.

Nesse caso, o grupo familiar recebe mais 130 reais por cada criança.

Benefício de Composição Familiar

Para ter acesso ao Benefício de Composição Familiar, ou BCF, é necessário que o grupo familiar tenha gestantes, lactantes ou membros com idade entre 3 e 21 anos de idade.

Nesse caso, as gestantes têm direito a seis parcelas de 65 reais. Enquanto, os menores de idade precisam estar devidamente matriculados na escola ou concluído os estudos para receber as parcelas.

Benefício de Superação da Extrema Pobreza

O Benefício de Superação da Extrema Pobreza, ou BSP, é voltado para as famílias que se enquadram na faixa de extrema pobreza. Ou seja, tenham renda mensal per capita de até 105 reais.

Se a família receber o Auxílio Brasil, mas o valor total do benefício não supere esse valor, o grupo familiar poderá receber mais um auxílio de forma simultânea.

Benefício Compensatório de Transição

Como o Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família, foi criado o Benefício Compensatório de Transição, ou Bmp. Este benefício é pago às famílias que recebiam um valor maior do benefício. Todavia, ao passar pela transição, a quantia do benefício reduziu.

Para calcular o valor desse benefício, o Ministério da Cidadania usará de base o último pagamento recebido no mês anterior à substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. Desse modo, espera-se que evite prejuízos para os beneficiários.

É possível receber todos esses benefícios e obter R$1.200,00?

Sim, existe a possibilidade do cidadão receber todos esses benefícios de forma simultânea, desde que cumpra as exigências do Ministério da Cidadania.

Como vimos acima, cada benefício possui suas especificações e regras. Então, desde que todas elas sejam observadas, é possível que o cidadão tenha acesso a uma parcela que chega a R$1.200 reais por mês.

Dessa forma, o grupo familiar precisa ter pelo menos uma gestante ou lactante, além de um menor de idade, entre 3 e 21 anos.

Ademais, a família precisa estar enquadrada em situação de extrema pobreza. Isto é, comprovar renda mensal per capita de até 105 reais. Além disso, o grupo familiar precisa receber um valor maior de Bolsa Família até o último mês de vigência do programa.

Como se inscrever nesses programas?

Se você preencher todos os requisitos desses benefícios, vá até uma unidade do CadÚnico em sua cidade. Caso não haja uma perto de você, você pode ir ao CRAS, que também opera os benefícios sociais do Governo Federal.

Não se esqueça de levar todos os documentos comprobatórios de sua situação. Pois, é por meio deles, que é possível garantir o enquadramento de sua família em todas as oportunidades disponíveis.

Agora que você já sabe que dá pra receber R$1.200 de Auxílio Brasil, vá até o CRAS de sua cidade. Em seguida, se certifique de que suas informações estão atualizadas para garantir seus direitos.