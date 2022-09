dataRain abre processo seletivo de estágio

A dataRain, empresa 100% orientada à computação em nuvem, anunciou a abertura de um processo seletivo de estágio. Ao todo, serão ofertadas 10 vagas para estudantes do ensino superior interessados em construir uma carreira de sucesso na área de tecnologia e disponibilidade para trabalhar no regime presencial no escritório da empresa, localizado em São Paulo, capital.

São elegíveis universitários matriculados em qualquer curso do ensino superior relacionado à área de Tecnologia, com inglês intermediário. Os candidatos deverão ter, ainda, algumas competências comportamentais, como boa oratória, capacidade de trabalho em equipe, desenvoltura para realizar apresentações e forte desejo de desenvolvimento profissional relacionado à área de atuação. Certificações oficiais AWS, como AWS Certified Cloud Practitioner ou AWS Certified Solutions Architect Associate, e conhecimento prático de computação em Nuvem, preferencialmente AWS, serão considerados diferenciais competitivos.

Os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da empresa e serão responsáveis por auxiliar na realização de reuniões técnicas para trabalhar oportunidades diversas de infra AWS; no desenho arquiteturas altamente disponíveis e escaláveis utilizando serviços AWS; e nas provas de conceito em ambiente de testes. Além disso, eles atuarão junto à equipe o material técnico para oportunidades diversas, garantindo a adequação técnica das vendas.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e chances reais de efetivação. Os contratados poderão, ainda, participar de cursos para garantir certificações AWS, todos custeados pela dataRain.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão se cadastrar diretamente pelo site https://dataraincareers.gupy.io/jobs/2827701.

Sobre a empresa

A dataRain Consulting é uma empresa de Computação em Nuvem, Advanced Consulting Partner da Amazon Web Services (AWS), reconhecida como Public Sector Partner of the Year 2021.

Com um time formado por profissionais experientes na superação de desafios tecnológicos, a empresa está sempre pronta para garantir que seus clientes atinjam seus objetivos de negócios.