DEBATE PRESIDENCIAL: Quando será o debate da Globo? Confira todos os detalhes

Nesta quinta-feira (29), os candidatos à Presidência da República se reunirão para o último debate presidencial antes das eleições. O evento será transmitido pela TV Globo, às 22h30 (horário de Brasília).

O debate será apresentado pelo jornalista William Bonner e, na ação, os candidatos à presidência se confrontarão, por quatro blocos seguidos, divididos da seguinte forma:

1º bloco: Tema livre;

2º bloco: Tema determinado;

3º bloco: Tema livre;

4º bloco: Tema determinado.

Ao final do último bloco, cada candidato terá direito as suas considerações finais.

Ainda, de acordo com as regras do debate, cada candidato terá o tempo de 30 segundos para perguntar ao adversário e apenas um minuto para a réplica, enquanto o candidato que responde terá três minutos, que poderão ser divididos entre resposta e tréplica.

Lembrando que a dinâmica deve ser a mesma em todos blocos com temas definidos. Enquanto no bloco de tema das perguntas será sorteado antes dos candidatos iniciarem os embates.

Quem fará as perguntas do debate?

Diferente das outras ações, o último debate terá apenas o confronto direto entre os candidatos à presidência. Portanto, apenas eles farão as perguntas, sem perguntas realizadas por profissionais da imprensa

Lista dos candidatos convidados a participarem do debate

Foram convidados:

Jair Bolsonaro (PL)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Felipe D’Ávila (Novo)

Ciro Gomes (PDT)

Padre Kelmon (PTB)

Simone Tebet (MDB)

Soraya Thronicke (União Brasil)

Ordem de posicionamento dos candidatos no debate

A emissora informou que, a posição dos candidatos no estúdio foi determinada com base na ordem alfabética. Dessa forma, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que lideram as pesquisas, serão posicionados distantes um do outro, mas próximos dos candidatos que se alternam no terceiro lugar, que são Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Assim, os púlpitos serão posicionados da seguinte forma:

Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL) Padre Kelmon (PTB) Felipe D’Ávila (Novo) Lula (PT) Simone Tebet (MDB) Soraya Thronicke (União)