Hoje em dia, mudanças climáticas apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias partes do planeta. Em consequência disso, já é possível perceber a extinção de várias espécies de animais, derretimento das geleiras e também o aumento do nível do mar. Ademais, a escassez de água potável e insegurança alimentar também serão consequências das alterações do clima.

A saber, no Brasil a situação também é preocupante. O país é vulnerável às mudanças climáticas globais, sobretudo porque apresenta grande extensão territorial, o que dificulta análises de impacto e a criação de políticas públicas de redução dos impactos ambientais e sociais. Recentemente, inclusive, a Defesa Civil comunicou sobre a possibilidade de novas tempestades. Quer saber mais informações sobre o clima? Então continue acompanhando a matéria conosco!

Defesa Civil emite NOVO alerta para tempestades em toda a região

A princípio, nesta reta final do mês de setembro, o clima segue instável em algumas regiões do país. A Defesa Civil de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, por exemplo, alertou aos cidadãos sobre a possibilidade de chuva isolada de até 20 mm, com rajadas de vento em torno de 45 km/h, até a manhã desta sexta-feira (30/9).

A saber, conforme alerta o órgão, nas últimas 12 horas, Venda Nova e a Região Norte de todo o Estado foram os locais que mais acumularam chuva. Segundo dados da Defesa Civil, houve um registro de 11,2 mm no primeiro local e 3,2 mm, no segundo.

Ademais, é importante destacar que não houve muito acúmulo de chuva na Região Noroeste, Barreiro e Oeste. A Defesa Civil revela que esses locais acumularam 0,8 mm, 1 mm e 1,4 mm de chuva.

Por outro lado, na Região da Pampulha, o acumulado de chuva chegou ao que se esperava para o mês de setembro. Segundo a Defesa Civil, a média climatológica deste mês chegou a 55,6 mm de acúmulo. A saber, a previsão era 55,5mm.

Veja os dados

Acumulado de chuva(mm), nas últimas 12h:

Barreiro: 1

Centro Sul: 2,8

Leste: 1,6

Nordeste: 2,6

Noroeste: 0,8

Norte: 3,2

Oeste: 1,4

Pampulha: 2

Venda Nova: 11,2

Acumulado de chuva (mm) em setembro até o momento:

Barreiro: 49,2 (88,6%)

Centro Sul: 51,8 (93,3%)

Leste: 46,4 (83,6%)

Nordeste: 44,8 (80,7%)

Noroeste: 53,4 (96,2%)

Norte: 34,8 (62,7%)

Oeste: 46,6 (84%)

Pampulha: 55,6 (100,2%)

Venda Nova: 37,2 (67%)

Média Climatológica de Setembro: 55,5 mm

Recomendações da Defesa Civil

Alagamentos

Em primeiro lugar, evite contato com as águas;

Não dirija em áreas alagadas;

Evitar pontilhões e pontes submersas;

Por fim, redobre a atenção com as crianças.

Deslizamentos

Fique atento a inclinação de postes e árvores;

Qualquer movimento de terra ou encostas próximo à sua residências;

Aparecimento de rachaduras em muros ou paredes.

Ventos fortes

busque um local abrigado, longe de árvores, placas, postes e outros objetos que possam ser arremessados;

no local abrigado, fique longe de janelas.