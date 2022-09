O Delta Supermercados está divulgando NOVOS empregos em São Paulo e garante a estabilidade financeira do funcionário, através do registro em carteira. Veja, a seguir, todas as orientações e informações para se candidatar a um dos cargos.

Delta Supermercados abre vagas de emprego em São Paulo

A empresa está buscando profissionais que tenham qualificação e se encaixem nas oportunidades disponíveis no quadro de funcionários. Acompanhe as informações, a seguir, para identificar a melhor vaga, de acordo com seu currículo e experiência.

Empacotador

Açougueiro – Porto Feliz

Açougueiro – Araras

Auxiliar de Cozinha Cerquilho

Açougueiro – Charqueada

Auxiliar de Cozinha – Delta Boituva

Auxiliar de Cozinha – Delta Luciano Guidotti

Açougueiro Desossador – Central Frigorífica

Auxiliar de Frios – Boituva

Auxiliar de Frios – Delta Luciano Guidotti

Açougueiro – Delta Luciano Guidotti

Auxiliar de Frios – Porto Feliz

Açougueiro – Boituva

Auxiliar de Frios – Vila Monteiro

Açougueiro – Dois Corregos

Auxiliar de Gastronomia – Cerquilho

Auxiliar de Gastronomia – Delta Luciano Guidotti

Açougueiro – CECAP

Auxiliar de Gastronomia – Salto

Auxiliar de Gastronomia – Vila Rezende

Auxiliar de HortiFruti – Boituva

Banco de Talentos

Auxiliar de HortiFruti – Charqueada

Auxiliar de HortiFruti – Delta Luciano Guidotti

Controlador de Estoque

Auxiliar de HortiFruti – Porto Feliz

Auxiliar de HortiFruti – Salto

Auxiliar de Limpeza e Conservação – Araras

Balconista – Piracicaba

Auxiliar de Limpeza e Conservação – Boituva

Auxiliar de Limpeza e Conservação – Central Frigorifica

Balconista de Açougue – Salto

Auxiliar de Limpeza e Conservação – Porto Feliz

Auxiliar de Limpeza e Conservação – Vila Monteiro

Cozinheiro (a) – Araras

Auxiliar de Padaria – Araras

Auxiliar de Padaria – Boituva

Balconista de açougue – Cerquilho

Empacotador – Boituva.

Veja também: Boticário tem NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se inscrever

Os candidatos a uma das oportunidades da Delta Supermercados podem acessar o site de inscrição, escolher um dos cargos disponíveis e cadastrar currículo atualizado. É imprescindível certificar-se de todos os critérios exigidos antes da candidatura.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.