descubra quais são as vantagens e desvantagens

O C6Bank é um banco digital que possui uma conta bastante intuitiva, o que torna o acesso aos serviços financeiros mais acessível para todos, sem a cobrança de taxas de manutenção de conta e para realizar transferências para outros bancos.

No Brasil, é fácil encontrar esse modelo de instituição financeira, onde cada uma delas como o C6Bankpode oferecer serviços e vantagens, que vão desde cashback ou algum programa que pode ser usado na compra de milhas aéreas, até descontos em algum estabelecimento específico ou garantir ingressos em um cinema.

Por conta do grande número de instituições financeiras que oferecem serviços 100% digitais como o C6Bank, acaba se tornando um pouco difícil saber quais são todas as suas vantagens e também as desvantagens ao se abrir uma conta.

Quais são as vantagens do C6 Bank?

O C6Bank é mais um banco digital que surgiu com o intuito de oferecer uma conta intuitiva, tornando o seu acesso mais prática para qualquer pessoa, onde se pode fazer uma série de movimentações, desde investimentos na renda fixa, como é o caso dos CDBs e que rendem mais do que a poupança, além do pagamento de boletos e transferência por Pix.

Os clientes também podem solicitar um cartão de crédito, que assim como os seus concorrentes, não cobra anuidade. Se o cliente gostar deste cartão e tiver interesse por um número maior de benefícios, o C6Bank recomenda o cartão Carbon Mastercard Black, que terá uma anuidade de 12x de R$ 85,00, revertida em benefícios como acesso à sala VIP em Aeroportos.

Entre as principais vantagens que os clientes do C6Bank garantem, está a isenção da cobrança da taxa de manutenção e anuidade, como realizar transferências e saques gratuitos, além de um atendimento pelo chat com os atendentes que ocorre 24h por dia.

Desvantagens desse banco digital

Mesmo com algumas vantagens presentes no C6Bank que podem se mostrar bastante atraentes, é preciso destacar algumas desvantagens dessa fintech e que podem pesar no momento final da avaliação. São elas:

Taxas de juros rotativas altas, podendo até passar dos 10%;

Aplicativo apresenta instabilidade;

Não possui um rendimento automático;

Lembrando que a taxa de juros rotativa será somente cobrada do usuário se ele usar o cartão de crédito e não pagar o valor total da fatura na data ou mesmo apenas realizar o pagamento mínimo.

Como funciona o Pix do C6 Bank?

Fazer Pix no C6Bank também é gratuito, assim como acontece em outras instituições financeiras. O usuário pode realizar até 100 transferências mensais gratuitas, o que garante que, ao longo dos 30 ou 31 dias do mês, será possível realizar seus pagamentos e investimentos sem nenhuma cobrança, tudo isso através do Pix e em segundos.

Além disso, para cadastrar o Pix no C6Bank o cliente conta com a opção de cadastrar mais de uma chave por CPF, com o próprio registro do documento, chave aleatória ou e-mail. Ao cadastrar o celular e CPF como chave Pix dentro do app, o usuário passa desde já a pontuar no programa Átomos.