A entrevista de emprego é uma oportunidade para o candidato alcançar seus objetivos profissionais, por isso, é fundamental que direcione a sua postura e descreva suas experiências de modo orgânico e objetivo.

Destaque a sua postura durante a entrevista de emprego

É cabível ao candidato se direcionar assertivamente durante a entrevista de emprego. Por isso, é necessário ter atenção ao seu gesto e construir uma narrativa que seja correlata aos pontos destacáveis do seu currículo.

Direcione a sua experiência profissional

Exemplifique os seus pontos fortes através de suas vivências anteriores. Sendo assim, fale sobre sua capacidade de lidar com conflitos; gestão de pessoas; otimização de fluxos; atendimento ao cliente; direcionamento de projetos; controles internos; elaboração de treinamentos; dentre outros aspectos importantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Contorne seus pontos fracos

Ao apresentar uma situação que requer melhorias, apresente também uma solução. Já que é comum que durante a entrevista de emprego, o candidato seja questionado sobre suas qualidades e seus defeitos.

Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, informe que pretende estudar teatro, ou ainda, ao informar que precisa melhorar o seu conhecimento em um determinado sistema, informe que já está realizando cotações.

Adote uma postura participativa

O direcionamento da sua postura deve ocorrer juntamente com a construção da sua narrativa. Por isso, adote uma postura positiva de forma orgânica. É importante que não mantenha seus braços cruzados; controle o seu tom de voz; evite deixar objetos no colo; evite atrasos; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção.

Conheça o site da empresa

Conhecer o site da organização também pode ser de grande valia para o direcionamento do candidato, já que ao analisar a visão, missão e valores da empresa, é possível entender melhor a sua cultura e se direcionar quanto à vestimenta e ao seu próprio comportamento.

Além disso, esse conhecimento pode ser fundamental para que o candidato analise a viabilidade da contratação. Uma vez que uma cultura startup costuma ser bastante diferente de uma empresa que possui uma cultura tradicionalista.

Avalie os valores envolvidos

Sendo assim, ao direcionar o seu comportamento e narrativa, poderá tornar a avaliação feita pela empresa mais correlata à realidade do seu perfil profissional, ao passo que também se sentirá mais à vontade para avaliar a viabilidade da contratação.

Considerando que essa avaliação deve ser feita por todas as partes envolvidas durante o processo seletivo, para que a contratação seja resultado de uma troca mútua e genuína entre as partes.