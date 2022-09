Destino Penedo é apresentado no maior evento de turismo da América Latina

Setur Penedo e empreendedores penedenses paticipam da 49ª edição da ABAV Expo

Secom PMP com Setur Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou o Destino Penedo na 49ª edição da ABAV Expo, maior evento de turismo da América Latina realizado este ano no Centro de Convenções de Pernambuco, na cidade de Olinda.

Através da parceria com a Instância de Governança da região Lagoas, Mares e Rios do Sul, o Destino Penedo foi apresentado para cerca de 35 mil participantes, onde 50% deles eram agentes de viagens, além de expositores internacionais e representantes de operadoras de viagens.

Empresários penedenses dos setores bares e restaurantes, meios de hospedagem, passeios turísticos e receptivos também marcaram presença na ABAV Expo 2022.

Para o Secretário de Turismo Jair Galvão, levar o Destino Penedo para o maior evento do calendário de turismo da América Latina, além de ser uma experiência incrível, é muito importante para o desenvolvimento e reconhecimento de Penedo como destino turístico.

“O Destino Penedo está muito bem representado aqui na ABAV Expo 2022. Através de reuniões e estreitamento de relacionamento com as melhores empresas e profissionais do setor, vamos alavancar e colocar Penedo na prateleira do turismo brasileiro. A expectativa é grande para a alta temporada deste ano, começamos com o pé direito”, explica o gestor.

SOBRE A ABAV EXPO 2022 – A ABAV Expo é o principal evento de turismo da América Latina e em sua 49ª edição reúne os principais players do Turismo do Brasil e do mundo. Além de palestras e espaços de capacitação, o evento proporciona negócios e networking.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Edição Secom PMP