DEXCO abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A DEXCO possui mais de sete décadas de atuação no mercado brasileiro. E, após tanta história e transformação, é uma empresa ainda mais moderna. Recentemente novas oportunidades de emprego foram divulgadas. Confira os cargos.

DEXCO abre novas vagas de emprego no Brasil

A DEXCO é uma empresa que atua no mercado há sete décadas. Com o objetivo de transformar as vidas para melhor, busca pessoas criativas, abertas ao novo e dispostas a trabalhar em equipe.

Alinhado a sua cultura, quer transformar o ambiente de trabalho em algo mais inclusivo, onde os colaboradores possam ser eles mesmos e mais valorizados. Confira, a seguir, as oportunidades de emprego divulgadas pelo Brasil:

Advogado Pleno (Efetivo) – São Paulo / SP;

Analista de Dados (Efetivo) – São Paulo / SP e Remoto;

Analista de Planejamento (Efetivo) – Criciúma / SC;

Assistente Administrativo (Exclusiva PCD) – Jundiaí / SP;

Assistente Administrativo (Exclusiva PCD) – João Pessoa / PB;

Comprador Jr (Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;

Conferente (Efetivo) – Aracaju;

Engenheiro de Manutenção (Efetivo) – Cabo de Santo Agostinho.

Como se candidatar

A DEXCO tem como propósito oferecer soluções para que as pessoas vivam melhor. E, para entregar esses resultados, ela precisa do auxílio de profissionais capacitados e preparados para encarar novos desafios.

Se encaixa no perfil da empresa e quer fazer parte da construção dessa história? Acesse o site oficial da DEXCO e confira essas e mais oportunidades de emprego. As vagas são atualizadas diariamente no site.

