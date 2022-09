Dezesseis de Novembro (RS) abre concurso público com salários de até R$ 9,3 mil

A cidade de Dezesseis de Novembro, no Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para o concurso público que visa o preenchimento de diversas vagas na administração pública.

O edital, inclusive, já passou por uma retificação. As alterações incluem a exclusão do cargo de Médico ESF, assim como também altera a data prevista da prova objetiva, passando para o dia 4 de dezembro de 2022.

A retificação ainda prevê o estabelecimento dos turnos para a prova dos cargos postulados.

Os salários podem chegar a R$ 9,3 mil ao mês.

A banca responsável pela organização do concurso é a Objetiva Concursos.

Vagas Dezesseis de Novembro – RS

A prefeitura do município de Dezesseis de Novembro no Rio Grande do Sul oferece, ao todo, 50 vagas, além de cadastro reserva.

Podem se inscrever candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior de qualquer área de formação para concorrer a uma das vagas.

Veja a seguir a distribuição de vagas de acordo com os níveis de escolaridade:

Nível fundamental

Auxiliar em saúde bucal – 1 vaga;

Eletricista – CR;

Mecânico – 1 vaga;

Motorista – 4 vagas;

Operador de máquinas – 6 vagas;

Operário – 4 vagas.

Servente/merendeira – 1 vaga;

Nível médio/técnico

Agente administrativo – 4 vagas;

Agente administrativo Jurídico – 1 vaga;

Monitor – 3 vagas;

Secretário de escola – 1 vaga;

Técnico agrícola – 1 vaga;

Técnico em enfermagem – 3 vagas;

Técnico de informática – 1 vaga;

Nível superior

Controlador interno – CR;

Enfermeiro – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Odontólogo – 1 vaga;

Procurador municipal – 1 vaga;

Professor de ciências – 1 vaga;

Professor de educação física – 1 vaga;

Professor de educação infantil – 8 vagas;

Psicólogo – 1 vaga;

Veterinário – 2 vagas.

Jornada e remuneração – Dezesseis de Novembro – RS

O salário para o cargo de nível fundamental varia entre R$ 980,14 a R$ 1.470,21 por mês com jornada entre 40 a 44 horas semanais.

Para o cargo de nível médio/técnico é de R$ 1.654,00 por mês com jornada que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Já para o cargo de nível superior varia entre R$ 1.672,37 a R$ 9.311,37 por mês com jornada que varia entre 20 a 30 horas semanais.

Inscrições Dezesseis de Novembro – RS

Os interessados em concorrer a uma das vagas da Prefeitura Dezesseis de Novembro devem realizar a inscrição entre os dias 26 de setembro de 2022 a 26 de outubro de 2022, diretamente pelo site da Objetiva Concursos.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 a R$ 220,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Etapas concurso Dezesseis de Novembro – RS

O concurso público da cidade de Dezesseis de Novembro no estado do Rio Grande do Sul contará com três provas: objetiva, prática e títulos, sendo que apenas a prova de títulos não será de caráter eliminatório.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 04 de dezembro de 2022 no município de Dezesseis de Novembro.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do concurso da prefeitura de Dezesseis de Novembro para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do concurso.