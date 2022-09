DHL abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Uma das principais empresas de logística do mundo, a DHL, abre novas oportunidades de trabalho em todo o país. As oportunidades abrangem diferentes áreas da companhia, e para tornar-se um dos colaboradores será fundamental atender todos os critérios estabelecidos da função, além de morar em regiões onde a companhia está contratando. Continue lendo e veja mais detalhes.

DHL anuncia novas oportunidades em cidades brasileiras

Criada no ano de 1969, a empresa DHL, destaque no setor de logística mundial, anuncia a contratação de novos indivíduos em diferentes áreas da companhia. A companhia divulgou um novo processo seletivo, que abrange diferentes áreas e cidades para atuação. Confira abaixo as posições disponíveis para o cadastro, como anunciado na plataforma VAGAS:

Supervisores área de Segurança e Riscos em Operações — São Paulo;

Setor de engenharia — Estagiários — São Paulo;

Assistentes para área de Operações — Duque de Caxias;

Área de Venda e Varejo Assistentes de Loja — Goiânia;

Área de Venda e Varejo Assistentes de Loja — Brasília;

Cargo temporário — Assistente de Loja Bilíngue — São Paulo;

Agente de Customer Service Bilíngue — São Paulo;

Courier I para o cargo de Motorista Entregador — São Paulo;

Setor de Jovem Aprendiz cargo de Operações — Rio de Janeiro.

Além da remuneração compatível com o piso salarial do mercado, todos recebem uma série de benefícios, incluindo plano médico, plano odontológico, programa de treinamento, vale transporte, vale alimentação, seguro de vida e diversos outros.

Como cadastrar seu currículo

Para se cadastrar em uma das oportunidades da empresa DHL, os interessados devem acessar o site de inscrições e preencher sua ficha de cadastro atentamente, incluindo todos os campos obrigatórios.

