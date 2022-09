dicas de decoração e organização

Redecorar é sempre muito prazeroso, não é? Ao terminar e ver um ambiente totalmente novo e agradável, dá aquela sensação de trabalho bem feito. Por isso, trazemos a ideia de decoração com nichos na sala de estar.

Está decorando e procurando por ideias ou apenas curte decoração e quer aprender um pouco mais? Então, saiba que os nichos estão ganhando cada vez mais popularidade no mundo da decoração doméstica. Além do mais, trazem estilo e mais espaço para sua sala de estar.

Por isso, venha aprender nesse artigo a usar nichos na sala de estar e saiba como escolher o melhor para seu lar.

O que é um nicho?

Esses itens são bastante famosos entre os decoradores. Afinal, traz um espaço a mais para guardar itens ou até mesmo colocar mais decoração neles.

Inicialmente, têm a função de uma prateleira, só que vêm em formatos diferentes. Justamente, por isso, acrescentam estilo ao local.

Os nichos já eram utilizados em outros ambientes, como quartos e banheiros. Todavia, e agora decoram também as salas de estar.

Esses elementos são tão baratos quanto fáceis de serem encontrados. Portanto, é uma opção bastante viável para adicionar mais vida à sua sala.

Então, aprenda em poucos passos, e de forma simplificada, a como usar nichos na sala de estar para trazer mais atitude à sua casa.

Como usar nichos na sala de estar: conheça os principais modelos

Assim como outros móveis e itens de decoração, eles vêm em uma gama de cores, modelos e materiais para harmonizar melhor com seu ambiente.

Assim, fica fácil escolher o melhor tipo para colocar na sua sala de estar, não é mesmo? Sendo assim, para usar nichos neste cômodo, saiba que a variedade desse objeto é bastante grande.

Aliás, os modelos mais populares ultimamente são os quadradinhos que costumam ser de madeira maciça, mdf ou mdp. E caem muito bem em qualquer ambiente.

Para quem curte decoração industrial, os nichos de metal ou ainda metal com madeira estão bastante em alta. Além disso, os nichos retangulares são uma ótima opção se você quer expor livros ou revistas.

Se você procura algo mais sofisticado, os nichos embutidos são a solução. Esse modelo fica dentro da parede. Então, o material pode ser feito de gesso ou parede comum de tijolos mesmo. Entretanto, exige mais planejamento, e acaba sendo, de certo modo, uma decoração permanente.

Além destes, você pode encontrar uma infinidade de tamanhos, cores, formatos, materiais. Enfim, encontre o que funciona melhor para sua sala de estar.

Dicas para usar nichos na sala de estar

Usar nichos na sala de estar não é nada difícil, pelo contrário. Por ser um item muito versátil, ele se encaixa bem em qualquer local e qualquer ambientação.

Então, confira essas dicas para maximizar sua experiência ao usar nichos na sala de estar. Primeiramente, procure encontrar um tom de cor que combine com o restante da sala de estar. Usar nichos de cores vibrantes ou de destaque também é uma opção, se seu objetivo é dar mais energia e alegria ao local.

Os nichos com espelhos no fundo são versões mais modernas do item que podem dar mais profundidade à sua sala.

As versões com textura e aspecto de madeira sempre combinam com plantas. Por isso, se for utilizá-los, experimente reservar só para exibição de flores e outras plantas diversas.

A composição desses objetos também pode dar um toque bem especial. Portanto, os nichos quadrados podem servir uma série de composições diferentes: em diagonal, lado a lado, um acima do outro, em colmeia.

Além disso, usá-los em tamanhos diferentes é uma boa aposta. Por fim, uma dica legal é reservar uma parede só para a colocação dos nichos. Assim, eles ficam ainda mais destacados no ambiente.

As vantagens do nicho

Por ser um item muito versátil, o objeto traz consigo uma variedade de vantagens.

Ao saber usar nichos na sala de estar, a aplicação pode ser feita em qualquer localização deste ambiente. Além disso, atende desde as salas pequenas até as grandes. Isso porque esse produto pode ser encontrado em todos os tamanhos e formatos para que encaixem melhor na sua casa.

Ainda, podem ter a função de destacar um objeto de decoração, ou ainda guardar itens. E até mesmo ser utilizado para colocar televisões, substituindo os racks.

E com todas essas vantagens, a maioria dos nichos costumam ter valores bastante acessíveis. Bom, aprendeu a como usar nichos na sala de estar? Pois, comece agora a decorar sua sala com os melhores tipos de nicho, e dê mais vida à sua casa.